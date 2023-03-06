МИД РК: Казахстан не будет помогать России обходить санкции

Официальный представитель МИДа РК Айбек Смадияров 6 марта провел брифинг для СМИ в Астане, передает Казинформ. В ходе брифинга журналисты задали ему вопрос касательно публикаций в зарубежных СМИ о том, что Россия в обход санкций получает иностранные технологи для создания оружия, в том числе и от Казахстана через третьи страны.



«Как мы до этого говорили, у нас работают специалисты, эксперты, которые изучают заранее все контракты, и Казахстан не намерен давать свою площадку для обхода санкций. На сегодняшний день ни одна казахстанская компания не подвержена вторичным санкциям», - заявил Айбек Смадияров.