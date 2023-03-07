Куда катится автострахование Казахстана?

Инфляция влияет на все сферы жизни, и автострахование – не исключение. В последнее время клиенты страховых компаний всё чаще жалуются на размеры выплат после ДТП, некоторым их не хватает на восстановление авто. Стоимость ремонта и запчастей растёт гораздо быстрее страховых премий



На практике наши клиенты всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда установленного законом лимита на ремонт одного авто в 600 МРП – 2,07 млн тенге в 2023 году – при обязательном автостраховании (ОГПО ВТС) им уже не хватает. Примерно каждый третий настаивает на повышении размера выплаты. И это при том, что все страховые компании стали платить значительно больше за ущерб, полученный клиентами в ДТП.



Страховщики стали больше платить



В 2021 году страховщики суммарно собрали 100 млрд тенге премий по обязательному автострахованию, в 2022 году – уже 112 млрд тенге. В 2021 году пострадавшим в ДТП было выплачено 37,8 млрд, а в 2022 году – 49 млрд тенге. Да, премии росли, но выплаты росли ещё сильнее – 12% против 29,6%.



По нашим собственным данным, средний размер выплат по ДТП в 2020 году составил 369 тыс. тенге, в 2021 году – 420 тыс. тенге, в 2022 году достиг 501 тыс. тенге. Однако в феврале 2023-го данное значение подскочило сразу до 547 тыс. тенге, прибавив только за первые два месяца года почти 10%.



Одним из главных показателей рентабельности страхового бизнеса является соотношение премий к выплатам, так называемый коэффициент убыточности. В последние пять лет данный коэффициент в обязательном автостраховании держался в коридоре 0,5-0,6, однако по итогам февраля уже достиг 0,8.



Учитывая операционные расходы, создание страховых резервов и, самое главное, агентское вознаграждение, обязательное автострахование стоит на пороге рентабельности. Почему же так происходит?



Всё, приехали?



На первый взгляд метаморфозы с резким ростом страховых выплат в автостраховании вполне объяснимы. Инфляция бьёт многолетние рекорды, достигнув максимумов с 1996 года – цены растут на всё. После пандемии в мире реализовался отложенный спрос на автомобили, что привело не только к их дефициту, но и повсеместному удорожанию.



Кроме того, была нарушена логистика, что вызвало проблемы с поставками отдельных компонентов на автосборочные линии. Не успел мир оправиться от раскручивающегося маховика инфляции, как началась война. Мало того, что в регионе были окончательно разрушены логистические цепочки, так ещё и из России, через которую в Казахстан поступала львиная доля автомобилей и запчастей, ушли все западные автопроизводители.



Но не всё так плохо. Логистика налаживается, дистрибьюторы нашли новые маршруты поставок через Турцию, Иран и Азербайджан. Кроме того, в начале года вновь открылся МЦПС «Хоргос» на границе с Китаем.



Инфляция достигла пика и покажет значительное снижение уже по итогам апреля. Тенге прекрасно демонстрирует себя в последние несколько месяцев, укрепившись до 430 тенге за доллар, при том, что ещё прошлым летом установился коридор в районе 470-480 тенге за доллар.



Цены на автозапчасти, а, следовательно, и на ремонтные работы должны снижаться, но они отказываются это делать, более того – продолжают расти.



Золотой автоконвейер



Как-то повелось, что импортёры обычно спешат поднять цены, реагируя на рост курса доллара, но когда происходит его снижение, цены ниже не становятся. Идентичная ситуация сложилась и в сегменте автозапчастей.



Объяснить рост цен на автозапчасти и услуги СТО можно не только банальной алчностью, но и возросшим спросом на ремонт авто. В условиях, когда человек не может купить новое или хотя бы более свежее авто, ему приходится всё чаще вкладываться в ремонт старого.



По данным Бюро национальной статистики, на 1 января 2023 года в Казахстане зарегистрировано 3,91 млн легковых автомобилей, при этом 70,7% из них старше 10 лет, а почти 50% и вовсе старше 20 лет. На начало 2022 года было зарегистрировано 3,78 млн легковых автомобилей, из которых 63,4% старше 10 лет. То есть за год автопарк увеличился на 111,5 тыс. легковушек, или всего на 2,9%, при этом доля старых автомобилей выросла более чем на 7%.



Автопарк Казахстана стареет опережающими темпами, и никакие меры государственной поддержки, исчисляемые сотнями миллиардов тенге, пока не смогли переломить ситуацию. Да, пандемия и война внесли свои коррективы, но подобная тенденция устойчиво сохраняется многие годы.



Покупать новые автомобили казахстанцы в основном могут только при участии государства, которое предоставляет через БРК льготные кредиты под 4%. Но очередного транша на кредитные авто хватило ровно на 18 секунд. 761 счастливчику повезло, остальным 125 тыс. желающим придётся подождать ещё месяц-другой.



О неудовлетворённом спросе свидетельствует накопленная масса автомашин из России, Грузии и Армении, ввезённых по серым схемам за последние годы. Из-за огромного масштаба проблемы с легализацией правительству пришлось принимать даже отдельный закон. Доступность авто на рынке принесли в жертву благосостоянию отечественных производителей.



Цены на новые авто растут, а уменьшить их стоимость не помогло даже снижение ставки утильсбора в два раза. Сами мы произвести по доступней цене необходимое количество авто не можем, а привезти со стороны мешают сборы и пошлины.



Что делать автолюбителям?



Растёт не только стоимость ремонта, но и количество ДТП, и это большая проблема. По данным всё той же государственной статистики, в 2021 году (более свежих данных пока ещё нет) произошло 13,9 тыс. ДТП, однако эти цифры учитывают только аварии, где участникам был причинён вред здоровью. Понятно, что таких происшествий на дорогах меньшинство, потому что в 2021 году страховщиками суммарно было осуществлено более 50 тыс. страховых выплат пострадавшим. При этом по итогам 2022-го выплат было уже больше 60 тыс. Так что цифры официальной статистики по количеству ДТП можно смело умножать на четыре для получения реальной картины с аварийностью, и теперь она выглядит значительно мрачнее.



Если ничего не изменится, ситуация, складывающаяся на рынке обязательного автострахования, может в скором времени напоминать картину у соседей, в России, где в убыточных регионах очень нелегко купить страховку ОСАГО (аналог обязательной автостраховки), а сами страховщики будут стремиться поделиться клиентами в этих регионах с конкурентами.



Увеличение сбора премий за счёт повышения страховых тарифов – не самая популярная среди населения мера. Более того, такое решение может оказаться временным и неэффективным в условиях постоянного роста стоимости запчастей и услуг автосервисов.



Регулятор и страховщики стали заложниками ситуации, но у всякой медали есть и обратная сторона – растёт сбор премий по добровольному страхованию авто. Так, премии по автоКАСКО составили 56,5 млрд тенге в 2022 году, увеличившись на 54% по сравнению с предыдущим годом. То есть ситуация с ростом затрат на ремонт заставляет клиентов задумываться о целесообразности перехода от обязательного к добровольному автострахованию.



Нельзя полагаться только на обязательные виды страхования, оно убыточно во многих экономически развитых странах, например, в Германии. Ограниченное покрытие убытков обязательной страховкой помогает сделать осознанный выбор в пользу полиса автоКАСКО. Именно так и повышается страховая культура не на словах, а на деле. Рано или поздно к большинству из нас должно прийти понимание реальной стоимости рисков, которые могут воплотиться в жизнь, и не только на дороге. Может быть, это именно тот путь, который нам надо пройти, чтобы говорить о развитии массового добровольного страхования?