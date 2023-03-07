Саудовская Аравия поднимает цены на нефть. Как это отразится на Казахстане

Международное агентство Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия в апреле повысит цены на нефть для Азии и Европы. Как это может отразиться на нефтяном рынке Казахстане, рассказали эксперты, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Публицист Жарас Ахметов пояснил, что причина повышения Саудовской Аравией цены на нефть может быть связана с ожиданием роста спроса на азиатских рынках либо сокращения предложения российской нефти.



"Российская нефть на азиатских рынках продается с дисконтом. И, собственно говоря, других рынков у нее нет. Почему саудийцы поднимают цены на нефть прямо сейчас, сказать сложно. Либо они ждут роста спроса на азиатских рынках, либо сокращения предложения российской нефти. И то, и другое предположение - это гадание на кофейной гуще. Нет сигналов ни в пользу первого, ни второго предположения. Есть только слухи, сплетни и прогнозы", - заявил эксперт.



По его словам, Казахстан экспортирует свою нефть в Европу и ценовые колебания в Азии Казахстана касаются очень опосредованно.



Тем временем аналитик нефтегазового рынка Сергей Смирнов пояснил, что азиатский рынок всегда был дороже и на данный момент спрос только растет.



"У нас спрос растет. Вопрос только в том, в каком объеме он вырастет. На Лондонской бирже цена нефтяных фьючерсов с поставкой в мае выросла почти на доллар. Было 85, сейчас стало почти 86 долларов. Спрос растет, так как отрезали прямые поставки российской нефти санкциями и ограничили уровень цен. Российской нефти стало поступать меньше, а спрос все равно есть. Тем более спрос также вырос на транспортные перевозки", - отметил аналитик.



Он пояснил, что Европейский союз ввел ограничение цены на российскую нефть, выше которой ее не будут покупать.



"А Россия в ответ заявила, что не будет поставлять нефть по тем ценам, которые диктует Запад, предпочитая Китай. Казахстан в Азию нефть не поставляет, кроме того же Китая. По "Транснефти" (российская нефтепроводная компания. - Прим.) страна поставляет нефть и в Европу. Но казахстанская нефть несравнима с поставками Саудовской Аравии и России на экспорт. Поэтому для поставки казахстанской нефти это не будет играть большой роли. Основные игроки - Саудовская Аравия и Россия", - отметил Сергей Смирнов.



По его словам, основная причина того, почему Саудовская Аравия повышает цены на нефть для Азии и Европы, заключается в получении большего дохода.



"Поставщикам невыгодно поставлять сырье по низкой цене. Нефть не так давно стоила 145 долларов за баррель, затем 100 долларов. Потом цены упали в связи с коронавирусными ограничениями, с перевозками, перелетами, транспортировка между странами резко сократилась. С потреблением соответственно упали и цены. Сейчас более-менее разобрались с коронавирусом, и восстановление экономики повлияло на увеличение потребления. Цены однозначно будут расти. Казахстан не может влиять на это, больше всего влияют Саудовская Аравия и Россия", - заключил аналитик.



Ранее в агентстве Bloomberg сообщили, что национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила большинство официальных продажных цен для Азии в апреле. Основной сорт компании Arab Light был поднят до 2,5 доллара за баррель выше регионального уровня, что на 50 центов больше уровня марта.



Цены для клиентов из США остались без изменений. Цены для Северо-Западной Европы и Средиземноморья подскочили на 1,30 доллара за баррель.



В агентстве отметили, что многие эксперты предсказывают повышение цен на нефть до уровня 100 долларов за баррель на фоне восстановления экономики Китая после отмены коронавирусных ограничений и замедления инфляции в других регионах мира.