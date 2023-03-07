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Фейк или правда? Полиция Алматы прокомментировала сообщения о "ЧВК "Редан"

Просмотров:255 Опубликовано: Сегодня, 09:42
Фейк или правда? Полиция Алматы прокомментировала сообщения о "ЧВК "Редан"
©Baza
В полиции Алматы прокомментировали сообщения о задержании подростков в выходные, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ранее в соцсетях появилась рассылка о том, что якобы подростки из так называемой "ЧВК "Редан" планируют устроить драку в городе. Также сообщалось, что полиция начала их задержание.

В пресс-службе полиции Алматы сообщили, что информация о повсеместном задержании подростков в Алматы не соответствует действительности. При этом для обеспечения правопорядка и недопущения противоправных действий в минувшие выходные силами ювенальной полиции города были проведены профилактические мероприятия.

"4 марта в 17:30 в полицию поступило сообщение о сборе молодежи в ТРЦ в Бостандыкском районе. С подростками проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения законности. Правонарушений со стороны несовершеннолетних не произошло", - говорится в сообщении.

Отметим, что СМИ называют "ЧВК "Редан" неформальным объединением подростков-поклонников аниме Hunter x Hunter. Несколько лет назад в соцсетях появилась группа с таким названием. С конца февраля членов "Редана" обвиняли в участии в массовых драках с другими группами подростков. В городах России и Беларуси прошли задержания предполагаемых участников этой группы. Сами члены неформального сообщества открещиваются от этих обвинений и приставки в названии "ЧВК". Некоторые эксперты и журналисты высказывают мнение, что ситуация переоценена из-за шумихи в медиа и слишком большого внимания со стороны чиновников.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 11:51
В пресс-службе полиции Алматы сообщили, что информация о повсеместном задержании подростков в Алматы не соответствует действительности.

воооот
перепроверять данные надо, прежде чем постить.
bravo

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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