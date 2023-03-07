Фейк или правда? Полиция Алматы прокомментировала сообщения о "ЧВК "Редан"

В полиции Алматы прокомментировали сообщения о задержании подростков в выходные, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Ранее в соцсетях появилась рассылка о том, что якобы подростки из так называемой "ЧВК "Редан" планируют устроить драку в городе. Также сообщалось, что полиция начала их задержание.



В пресс-службе полиции Алматы сообщили, что информация о повсеместном задержании подростков в Алматы не соответствует действительности. При этом для обеспечения правопорядка и недопущения противоправных действий в минувшие выходные силами ювенальной полиции города были проведены профилактические мероприятия.



"4 марта в 17:30 в полицию поступило сообщение о сборе молодежи в ТРЦ в Бостандыкском районе. С подростками проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения законности. Правонарушений со стороны несовершеннолетних не произошло", - говорится в сообщении.



Отметим, что СМИ называют "ЧВК "Редан" неформальным объединением подростков-поклонников аниме Hunter x Hunter. Несколько лет назад в соцсетях появилась группа с таким названием. С конца февраля членов "Редана" обвиняли в участии в массовых драках с другими группами подростков. В городах России и Беларуси прошли задержания предполагаемых участников этой группы. Сами члены неформального сообщества открещиваются от этих обвинений и приставки в названии "ЧВК". Некоторые эксперты и журналисты высказывают мнение, что ситуация переоценена из-за шумихи в медиа и слишком большого внимания со стороны чиновников.