Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 07 Марта
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.83 KZT
  • €1 = 460.06 KZT
  • 1 RUB = 5.75 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Глава МВД о штрафах за мат: В жизни бывают разные ситуации

Просмотров:270 Опубликовано: Сегодня, 12:11
Глава МВД о штрафах за мат: В жизни бывают разные ситуации
Фото: Zakon.kz
В кулуарах правительства министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов прокомментировал введенные с 7 марта поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за нецензурную брань, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На вопрос, верит ли министр в то, что казахстанцы станут вести себя культурней в общественных местах и меньше выражаться матом, он ответил, что по крайней мере человек понесет за это соответствующее наказание.

- По крайнем мере, в общественных местах, если это будет, он понесет достойное наказание. Именно в общественном месте, явное неуважение, вот если я сейчас скажу нецензурную вещь, меня можно привлечь. Есть свидетели, есть камеры. Это должно быть особым цинизмом, явным неуважением к окружающим. Но в жизни бывают разные ситуации: если молоток упал на ногу, то это уже не является нарушением общественного порядка, - сказал Марат Ахметжанов.

При этом глава МВД напомнил, что данный закон существовал ранее, просто была ужесточена ответственность.

- Закон был направлен в первую очередь на борьбу с вандализмом. У нас очень много было осквернений ЖК, лифтов, очень много фактов и мы не могли привлечь к уголовной ответственности. Поэтому сегодня ужесточена именно за осквернение, за нарушение общественного порядка и в то же время по ужесточению ответственности по нецензурной брани - она имеет свои квалифицирующие признаки, то есть реально должно быть нарушение общественного порядка, явное неуважение и цинизм к обществу. То есть должен быть потерпевший, честь и достоинство которого действительно задели. Действия нашего хулигана, которые нарушили общественный порядок и его действия и ли слова не согласуются с моральными принципами, - сказал Марат Ахметжанов.

С 7 марта в Казахстане вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за нецензурную брань. Теперь штраф за мат составляет 69 тысяч тенге (ранее было 17 250 тенге) или арест на срок до 15 суток.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 Vladik (Посетители) Сегодня, 13:47
Если перевести слова Министра на понятный язык; если ругаться матом будет чиновник или властьимущий - то это просто молоток на ногу упал. А вот если простой бедолага с улицы - то это явное неуважение, штраф и прочее.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 13:39
Цитата: Кинст
на заднем плане мелькает разбитая хулиганами телефонная будка с намалёванным знаменитым русским словом из трёх букв - это тоже подпадает под новый закон или является его исключением, как часть искусства (кино)?

вроде все ясно написано:
должен быть потерпевший, честь и достоинство которого действительно задели

если считаете, что вас этот эпизод задевает, можете написать жалобу =)

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 Кинст (Посетители) Сегодня, 13:03
О разных ситуациях: кто помнит замечательную комедию "Полицейская академия", тот должен знать, что во второй части есть примечательный эпизод, когда на заднем плане мелькает разбитая хулиганами телефонная будка с намалёванным знаменитым русским словом из трёх букв - это тоже подпадает под новый закон или является его исключением, как часть искусства (кино)? look
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика