Глава МВД о штрафах за мат: В жизни бывают разные ситуации

В кулуарах правительства министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов прокомментировал введенные с 7 марта поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за нецензурную брань, сообщает корреспондент Zakon.kz.



На вопрос, верит ли министр в то, что казахстанцы станут вести себя культурней в общественных местах и меньше выражаться матом, он ответил, что по крайней мере человек понесет за это соответствующее наказание.



- По крайнем мере, в общественных местах, если это будет, он понесет достойное наказание. Именно в общественном месте, явное неуважение, вот если я сейчас скажу нецензурную вещь, меня можно привлечь. Есть свидетели, есть камеры. Это должно быть особым цинизмом, явным неуважением к окружающим. Но в жизни бывают разные ситуации: если молоток упал на ногу, то это уже не является нарушением общественного порядка, - сказал Марат Ахметжанов.



При этом глава МВД напомнил, что данный закон существовал ранее, просто была ужесточена ответственность.



- Закон был направлен в первую очередь на борьбу с вандализмом. У нас очень много было осквернений ЖК, лифтов, очень много фактов и мы не могли привлечь к уголовной ответственности. Поэтому сегодня ужесточена именно за осквернение, за нарушение общественного порядка и в то же время по ужесточению ответственности по нецензурной брани - она имеет свои квалифицирующие признаки, то есть реально должно быть нарушение общественного порядка, явное неуважение и цинизм к обществу. То есть должен быть потерпевший, честь и достоинство которого действительно задели. Действия нашего хулигана, которые нарушили общественный порядок и его действия и ли слова не согласуются с моральными принципами, - сказал Марат Ахметжанов.



С 7 марта в Казахстане вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за нецензурную брань. Теперь штраф за мат составляет 69 тысяч тенге (ранее было 17 250 тенге) или арест на срок до 15 суток.