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Вопрос о проведении последнего звонка 25 мая прокомментировал министр

Просмотров:77 Опубликовано: Сегодня, 13:23
Вопрос о проведении последнего звонка 25 мая прокомментировал министр
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировал возможность проводить последний звонок 25 мая, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Многие родители говорят о возвращении 25 мая обратно. Принять решение и в этом году сразу же поменять – не так просто. Это повлияет учебный процесс в целом, на учебные планы, которые были заранее приняты, часы учителей и запланированный объем учебного материала", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства.

Между тем, министр заверил, что в этом году принятое решение будет до конца осуществлено. Как подчеркнул министр, окончательное решение за экспертным сообществом.

"В целом нужно еще раз собрать экспертное сообщество, обсудить это с родителями, провести разъяснительную работу, или принять определенные конкретные решения. Я сейчас поручил своей команде, в данном направлении работа начата. Но хочу заверить, что в этом году скорее всего принятое решение (учеба до 31 мая. - Прим.) будет осуществлено. Поэтому никак невозможно сразу же на 25 мая вернуть учебный год", - заявил он.

Напомним, в 2022 году депутаты предложили перенести последний звонок в школах с 31 мая на другой день. Все потому, что 31 мая в Казахстане - День памяти жертв политических репрессий и голода. Дата отмечается в стране с 1997 года.


Источник: Tengrinews.kz
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