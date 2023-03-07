Иностранные кибершпионы проникли в компьютеры госорганов - ГТС

Государственная техническая служба (ГТС) совместно с Комитетом национальной безопасности нейтрализовала хакерскую группировку, которая занималась кибершпионажем через негласный сбор документов нескольких государственных органов и организаций, передает Tengrinews.kz.
Сообщается, что кибергруппировка вела свою деятельность скрытно. Для кражи файлов в систему запускались вредоносные программы, которые умело маскировались под легитимные процессы операционной системы или уже установленное на компьютере программное обеспечение.
"Зараженные программы не вызывали подозрений у пользователей и даже у системных администраторов. Хакеры использовали бреши в защите, так называемые 0-day-уязвимости, а также ранее неизвестное для антивирусных лабораторий вредоносное программное обеспечение, то есть APT. Средства защиты информации не детектировали данное вредоносное ПО, что позволяло хакерам беспрепятственно вести деятельность", - говорится в сообщении.
Как уточняется, злоумышленникам удалось скомпрометировать технические и программные средства госорганов и организаций, также были факты компрометации рабочих станций руководителей.
По полученным данным стало известно, что в организациях орудовала хакерская группировка, которая действовала в интересах иностранного государства. Как выяснилось позже, группировка состояла из высококлассных специалистов с серьезной финансовой поддержкой.
"У кибершпионов были каналы связи с инфраструктурами жертв, кроме которых был и арсенал резервных. Они вели высокотехнологичный кибершпионаж. Хакеров интересовала только чувствительная информация, они не крали все подряд. Для эффективного реагирования на инцидент и вытеснения группировки из инфраструктур ГТС и КНБ совместно с госорганами и организациями изучили методы проникновения злоумышленников и подготовки соответствующей инфраструктуры. Исходя из имеющейся информации о присутствии злоумышленников в инфраструктурах "жертв", для качественной зачистки требовались кардинальные меры", - сообщили в ГТС.
Для исключения резервных каналов сбора информации ГТС и КНБ провели зачистку - любые подозрительные активности воспринимались через призму нулевого доверия и тщательно проверялись.
Попытки возврата в инфраструктуру фиксировались ежедневно, группировка использовала разные методы атак: фишинговые письма, поиск уязвимостей, различные сетевые атаки. Однако повторные компрометации не были допущены.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz