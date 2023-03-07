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Полиция задержала 22 подозреваемых в нападениях на журналистов РК

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:45
Полиция задержала 22 подозреваемых в нападениях на журналистов РК
Фото из открытых источников
Сотрудники полиции задержали 22 подозреваемых в атаках на казахстанских журналистов, передает Liter.kz.

Сейчас идет расследование более 30 уголовных дел. Семеро подозреваемых находятся под стражей. Об этом в кулуарах правительства сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов.

Доступную информацию наши официальные лица вам предоставляют. Кроме того, по всем этим фактам имеются процессуальные лица – потерпевшие. Они активно участвуют в этих следственных действиях, с которыми проведены очные ставки. Ваши же коллеги заинтересованы в этом процессе, они имеют процессуальный статус, могут задавать вопросы, активно участвовать, ходатайствовать о проведении определенных следственных действий, – ответил журналистам Ахметжанов.

Он отметил, что следственные действия только начались. Новые открывающиеся факты по этому делу министр обещал сообщать общественности.


Источник: liter.kz
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