Полиция задержала 22 подозреваемых в нападениях на журналистов РК

Сотрудники полиции задержали 22 подозреваемых в атаках на казахстанских журналистов, передает Liter.kz.



Сейчас идет расследование более 30 уголовных дел. Семеро подозреваемых находятся под стражей. Об этом в кулуарах правительства сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов.



Доступную информацию наши официальные лица вам предоставляют. Кроме того, по всем этим фактам имеются процессуальные лица – потерпевшие. Они активно участвуют в этих следственных действиях, с которыми проведены очные ставки. Ваши же коллеги заинтересованы в этом процессе, они имеют процессуальный статус, могут задавать вопросы, активно участвовать, ходатайствовать о проведении определенных следственных действий, – ответил журналистам Ахметжанов.



Он отметил, что следственные действия только начались. Новые открывающиеся факты по этому делу министр обещал сообщать общественности.