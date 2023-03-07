Алматинцы после трагедии в Турции обеспокоены строительством новой многоэтажки

Жители микрорайона «Самал-2» в Алматы выступают против строительства очередного ЖК. Согласно информации жителей, вместо обещанного парка с детской площадкой здесь планируется строительство нового ЖК из 3-4 строений на 16-17 этажей. При этом проект уже получил одобрение градостроительного совета Алматы, минуя процедуру общественных слушаний.



«После трагедии в Турции и соседней Сирии местные жители обеспокоены планами по строительству вблизи существующего ЖК очередного многоквартирного жилого комплекса. Для меня особую важность имеет вопрос безопасности, так как, данный участок расположен на месте тектонического разлома. Плотность застройки высокая и в случае ЧС, к домам не смогут подъехать пожарные машины и кареты скорой помощи, жители не будут иметь площади для сбора в случае землетрясений», — сообщил активный алматинец Асет Матаев на своей странице в социальных сетях.



На сегодня на указанном микроучастке уже нарушены строительные нормы и правила. Ранее был построен 22-этажный комплекс, появление которого спровоцировало проблемы с коммуникациями, водообеспечением, отоплением.



Местные жители не выступают против власти, строительных компаний или самой программы реновации по предоставлению жителям ветхих домов нового жилья. Горожане просят разъяснить планы по застройке участка и требуют не допустить нарушения норм безопасности. Жителям ветхого и аварийного жилья нужно предоставить новое жилье, но программа реновации не должна быть реализована в ущерб норм безопасности.



«Горожане выступают за безопасность, за комфорт, за права жителей. Согласно закону «Об особом статусе города Алматы», акимат имеет право выкупать частные земельные участки по рыночной стоимости для государственных нужд. Потенциальное строительство ЖК затрагивает интересы всех жителей города, т.к. вызовет транспортный коллапс по магистральным улицам - проспектам Аль-Фараби и Достык, дополнительно ухудшит экологию города через дополнительное препятствие продуваемости», — отмечает Асет Матаев.