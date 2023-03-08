Болат Акчулаков: Строительство нового маршрута для экспорта нефти займёт до пяти лет

Министр энергетики Казахстана поделился планами по диверсификации нефтяных маршрутов на конференции в США.



Казахстан стремится диверсифицировать нефтяные маршруты, рассказал министр энергетики РК Болат Акчулаков на международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне. Слова Акчулакова приводит Bloomberg.



Глава Минэнерго Казахстана назвал диверсификацию маршрутов экспорта "проблемой номер один". Сейчас Казахстан полагается на нефтепроводную систему КТК.



Акчулаков на конференции сообщил, что Казахстан планирует строительство нового трубопровода, по которому сырая нефть будет поступать на экспорт через Каспий. Но, по словам министра, разработка такого проекта может занять пять лет, при этом потребуется новый флот нефтяных танкеров.



Болат Акчулаков отметил, что Казахстан увеличит нефтедобычу до 2 млн баррелей в сутки к концу 2024 года, а также планирует нарастить прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму с более чем 50 млн до 60 млн тонн в 2023 году, а к концу 2024-го – до 72 млн тонн.