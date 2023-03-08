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Укрепление тенге является кратковременным явлением — эксперт

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:43
Укрепление тенге является кратковременным явлением — эксперт
Иллюстративное фото
Экономист Асылбек Куздеубаев прокомментировал укрепление тенге к доллару США, передает МИА «Казинформ».

По мнению эксперта, укрепление курса тенге — явление, повторяющееся каждый год.

«Мы можем лишь констатировать основную причину нынешнего укрепления курса тенге. Это напрямую связано с периодом, в котором суммируются налоговые платежи. То есть, сейчас все финансовые операции осуществляются в тенге. Поэтому, это является основным фактором укрепления тенге. В течение следующего месяца можно ожидать процесса повторного ослабления тенге», — сказал Асылбек Куздеубаев корреспонденту МИА «Казинформ».

Экономист считает, поскольку укрепление тенге на данный момент является кратковременным явлением, то влияние на инфляцию будет незначительным.

«В связи с кратковременным укреплением курса тенге неэффективно приобретать в больших объемах иностранную валюту. Ведь в дальнейшем ослабление тенге может продолжиться. У нас по мере падения тенге и роста курса доллара цены на внутреннем рынке растут. Однако, когда курс тенге укрепляется, почему-то цены на рынке не снижаются. Например, можно отметить цены на жилье, цены на продукты питания. Цены на продукты могут снизиться в ближайшее время — однако этот тренд стоит ожидать к концу лета — в начале осени. То есть это не будет связано с укреплением тенге на этот раз. К осени предложение по фруктам-овощам и посевным культурам увеличится. Соответственно, это влияет на падение цен. Такое явление повторяется каждый год», — пояснил эксперт.

Ранее в Национальном банке объяснили причины укрепления национальной валюты. По итогам февраля, курс тенге укрепился на 3,2% до 445,66 тенге за доллар США.


Источник: alau.kz
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