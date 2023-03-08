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Сколько женщин живет в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:48
Сколько женщин живет в Казахстане
Иллюстративное фото
По последним данным на 1 февраля 2023 года, в Казахстане проживает 10 118 282 женщины, из них 6,3 млн – в городской местности, 3,7 млн – в сельской.

В разрезе регионов больше всего представительниц женского пола проживает в Алматы (1 157 823), Туркестанской (1 040 069) и Алматинской областях (753 562).

Сколько женщин живет в Казахстане


Средний возраст женщин составляет 33,7 года (предварительные данные).

Как отметили в Бюро нацстатистики, показатель увеличился по сравнению с началом 2022 года на 2,6 года. Ожидаемая продолжительность жизни после спада в карантинные 2020-2021 годы снова начала тренд на увеличение и составила 78,3 года (предварительные данные).

"На рынке труда 4 302,6 тыс. женщин являются занятыми. Больше всего женщин трудится в сфере образования – 851 тыс., еще 828 тыс. занимаются оптовой или розничной торговлей, 451 тыс. занята в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства. 401 тыс. женщин работают в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения и еще 328 тыс. трудятся в секторе промышленности. И лишь 74 тыс. женщин работают в сфере искусства, развлечения и отдыха", – рассказали в пресс-службе Бюро национальной статистики.

849 тыс. женщин являются руководителями субъектов индивидуального предпринимательства.

Ранее стало известно, что численность населения Казахстана на 1 февраля 2023 года составила 19 788 254 человека. Мужчин – 9 658 685 человек, женщин – 10 129 569.


Источник: kstnews.kz
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