Сколько женщин живет в Казахстане

По последним данным на 1 февраля 2023 года, в Казахстане проживает 10 118 282 женщины, из них 6,3 млн – в городской местности, 3,7 млн – в сельской.В разрезе регионов больше всего представительниц женского пола проживает в Алматы (1 157 823), Туркестанской (1 040 069) и Алматинской областях (753 562).Средний возраст женщин составляет 33,7 года (предварительные данные).Как отметили в Бюро нацстатистики, показатель увеличился по сравнению с началом 2022 года на 2,6 года. Ожидаемая продолжительность жизни после спада в карантинные 2020-2021 годы снова начала тренд на увеличение и составила 78,3 года (предварительные данные)."На рынке труда 4 302,6 тыс. женщин являются занятыми. Больше всего женщин трудится в сфере образования – 851 тыс., еще 828 тыс. занимаются оптовой или розничной торговлей, 451 тыс. занята в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства. 401 тыс. женщин работают в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения и еще 328 тыс. трудятся в секторе промышленности. И лишь 74 тыс. женщин работают в сфере искусства, развлечения и отдыха", – рассказали в пресс-службе Бюро национальной статистики.849 тыс. женщин являются руководителями субъектов индивидуального предпринимательства.Ранее стало известно, что численность населения Казахстана на 1 февраля 2023 года составила 19 788 254 человека. Мужчин – 9 658 685 человек, женщин – 10 129 569.