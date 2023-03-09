Сколько денег казахстанцы держат за рубежом на депозитах

В Комитете государственных доходов (КГД) предоставили данные о количестве денег, которые казахстанцы держат на депозитах в других странах, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По данным КГД, наибольшая сумма на банковских счетах казахстанцев в иностранных банках приходится на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Сингапур и Швейцарию.



"В декларациях о доходах и имуществе по состоянию на 31 декабря 2021 года 354 физических лица имеют банковские счета в иностранных банках, из них 138 физических лиц являются должностными лицами. Общая сумма денег составляет 529 132 842 427 тенге. Наибольшая сумма в иностранных банках приходится на ОАЭ - 308 миллиардов тенге, Сингапур - 158 миллиардов тенге и Швейцарию - 36 миллиардов тенге", - говорится в официальном ответе на запрос Tengrinews.kz.



Кроме того, в 2022 году, помимо государственных служащих, декларации о доходах и имуществе представили руководители национальных компаний и холдингов, банков, финансовых и страховых организаций, депутаты, акимы, а также кандидаты на госслужбу, в депутаты маслихатов, супруги перечисленных лиц. Они впервые представили декларации о доходах и имуществе.



"В соответствии с пунктом 2 статьи 634 Налогового кодекса декларация о доходах и имуществе предназначена для отражения физическими лицами информации о деньгах на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, в совокупности превышающей 1000-кратный размер МРП (3 450 000 тенге в 2023 году. - Прим.), установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода", - сообщили в ведомстве.