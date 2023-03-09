Госслужащих намерены вывозить работать в другие регионы

В Казахстане планируют отправлять госслужащих работать в другие регионы. Об этом во время заседания сообщил спикер Сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Сенат принял в первом чтении закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам государственной службы".



"В рамках проекта этого закона сейчас поднимаются вопросы кадровой ротации госслужащих. Мы должны обеспечить ротацию между центром и регионами. Сейчас люди, которые работают в госаппарате, во многих случаях не имеют стажа работы в регионах, и поэтому в рамках всех решений, которые принимаются при министерствах, нужно будет учитывать сложившиеся ситуации в регионах.



Как отметил председатель Сената, государству необходимо обеспечить ротацию между центром и регионами.



"Поэтому в этих целых механизмах ротации, практик сейчас, я думаю, с учетом наших новшеств будет работать, и нужно обеспечить ротацию между регионами, чтобы служащие запада могли на восток идти работать, или с юга на север, вот такую ситуацию надо решить, обеспечить необходимыми условиями. Наверное, нет таких условий, чтобы человек работал именно в том регионе, где он родился, и это должно обеспечить развитие нашего государства как целостной системы", - указал Ашимбаев.



Он подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы эти нормы не остались на бумаге, а были реализованы практически и были действенными.