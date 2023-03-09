Экс-министра обороны Мурата Бектанова осудили на 12 лет

В Специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам сообщили о вынесении приговора в отношении бывшего министра обороны Мурата Бектанова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Baigenews.kz.



"М. Бектанов осужден приговором Специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам от 24.02.2023 по части 3 статьи 451 Уголовного кодекса Республики Казахстан, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - сообщили в суде.



Более детальную информацию суд предоставить не смог, сославшись на то, что дело рассмотрено под грифом "Секретно".



В январе генеральный прокурор Берик Асылов заявил, что во время январских событий экс-министр обороны Мурат Бектанов отдавал "явно незаконные приказы".



Напомним, 19 февраля 2022 года Генеральная прокуратура начала досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны по факту бездействия по службе по статье 452 Уголовного кодекса. Мурата Бектанова поместили в изолятор временного содержания 20 февраля.



Месяцем ранее Президент освободил от должности министра обороны Бектанова. Позже Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Мурат Бектанов не проявил командирских качеств в период беспорядков в Казахстане.



"Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне", - сказал Президент Токаев.