Мусагалиев рассказал о самом страшном в его жизни корпоративе в Казахстане (ВИДЕО)

Перед кем ему довелось выступать, как прошло мероприятие, и что он за него получил, рассказал комик.Российский комик и телеведущий Азамат Мусагалиев в телешоу Басты ответил на вопрос одного из зрителей про корпоратив в Казахстане, который его очень сильно напугал, передает «Голос народа».Телешоу состоялось накануне 8 марта.«Азамат, мы знаем, что ведешь корпоративы и свадьбы. А казахские мероприятия знамениты своими масштабами и подарками. Так вот вопрос: расскажи про какой-нибудь необычный случай, который тебя удивил либо же напугал. Но, лучше, конечно, про напугал», ‒ спросил один из зрителей в студии шоу «Вопрос ребром».Азамат Мусагалиев вспомнил о концерте, который, по словам комика, они провели для «очень важных людей». Организаторы предупредили команду комика, что выступать они будут на закрытом мероприятии, на котором будет только четыре человека.К слову, кто эти люди, Мусагалиев не сказал, лишь отметил, что это было, когда президентом Казахстана был Нурсултан Назарбаев. По словам комика, тогда среди этих четверых зрителей сидел «какой-то очень мощный казах», «чуть-чуть ниже Назарбаева».О том, как прошло выступление, и что Мусагалиев за него получил, смотрите на видео ниже. Видео взято с Youtube-канала Gazgolder.