Мусагалиев рассказал о самом страшном в его жизни корпоративе в Казахстане (ВИДЕО)

Перед кем ему довелось выступать, как прошло мероприятие, и что он за него получил, рассказал комик.
Российский комик и телеведущий Азамат Мусагалиев в телешоу Басты ответил на вопрос одного из зрителей про корпоратив в Казахстане, который его очень сильно напугал, передает «Голос народа».
Телешоу состоялось накануне 8 марта.
«Азамат, мы знаем, что ведешь корпоративы и свадьбы. А казахские мероприятия знамениты своими масштабами и подарками. Так вот вопрос: расскажи про какой-нибудь необычный случай, который тебя удивил либо же напугал. Но, лучше, конечно, про напугал», ‒ спросил один из зрителей в студии шоу «Вопрос ребром».
Азамат Мусагалиев вспомнил о концерте, который, по словам комика, они провели для «очень важных людей». Организаторы предупредили команду комика, что выступать они будут на закрытом мероприятии, на котором будет только четыре человека.
К слову, кто эти люди, Мусагалиев не сказал, лишь отметил, что это было, когда президентом Казахстана был Нурсултан Назарбаев. По словам комика, тогда среди этих четверых зрителей сидел «какой-то очень мощный казах», «чуть-чуть ниже Назарбаева».
О том, как прошло выступление, и что Мусагалиев за него получил, смотрите на видео ниже. Видео взято с Youtube-канала Gazgolder.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz