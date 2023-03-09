Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 09 Марта
+7...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 438.57 KZT
  • €1 = 467.34 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Мусагалиев рассказал о самом страшном в его жизни корпоративе в Казахстане (ВИДЕО)

Просмотров:625 Опубликовано: Сегодня, 13:44
Мусагалиев рассказал о самом страшном в его жизни корпоративе в Казахстане (ВИДЕО)
Скриншот видео youtube.com/@gazgolder
Перед кем ему довелось выступать, как прошло мероприятие, и что он за него получил, рассказал комик.

Российский комик и телеведущий Азамат Мусагалиев в телешоу Басты ответил на вопрос одного из зрителей про корпоратив в Казахстане, который его очень сильно напугал, передает «Голос народа».

Телешоу состоялось накануне 8 марта.

«Азамат, мы знаем, что ведешь корпоративы и свадьбы. А казахские мероприятия знамениты своими масштабами и подарками. Так вот вопрос: расскажи про какой-нибудь необычный случай, который тебя удивил либо же напугал. Но, лучше, конечно, про напугал», ‒ спросил один из зрителей в студии шоу «Вопрос ребром».

Азамат Мусагалиев вспомнил о концерте, который, по словам комика, они провели для «очень важных людей». Организаторы предупредили команду комика, что выступать они будут на закрытом мероприятии, на котором будет только четыре человека.

К слову, кто эти люди, Мусагалиев не сказал, лишь отметил, что это было, когда президентом Казахстана был Нурсултан Назарбаев. По словам комика, тогда среди этих четверых зрителей сидел «какой-то очень мощный казах», «чуть-чуть ниже Назарбаева».

О том, как прошло выступление, и что Мусагалиев за него получил, смотрите на видео ниже. Видео взято с Youtube-канала Gazgolder.



Источник: golos-naroda.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Orion (Посетители) Сегодня, 15:50
Нецензурная брань у Мусагалиева зашкаливает.
Видимо в России это модно.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика