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Ребенку ампутировали руки в ЗКО: виновному вынесли приговор

Просмотров:219 Опубликовано: Сегодня, 17:41
Ребенку ампутировали руки в ЗКО: виновному вынесли приговор
Иллюстративное фото
В Акжайыкском райсуде вынесли приговор в отношении экс-руководителя электростанции Бауыржана Бигалиева. Его обвиняли в халатности, которая привела к трагедии в мае прошлого года, передает Liter.kz.

Напомним, в поселке Жанаказан во время игры с детьми четырехлетний мальчик забрался в подстанцию, где его ударило током. Ребенку пришлось ампутировать обе руки. Нечастный случай произошел в мае прошлого года.

В случившемся обвинили тогда еще руководителя районной электростанции Бауыржана Бигалиева, в чьем ведении был злополучный трансформатор.

Прокурор запрашивал для него три года колонии. 7 марта в суде вынесли приговор 56-летнему мужчине, пишет “Мой город”. Его признали виновным и приговорили к двум годам ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должность в сфере энергетики сроком на три года.

Судья также постановил частично удовлетворить гражданский иск потерпевшей Асель Айтжановой. ТОО “ЗапКаз РЭК” должно будет выплатить матери пострадавшего ребенка 30 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда.

Осужденный с решением суда не согласен.


Источник: liter.kz
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