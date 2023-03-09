Ребенку ампутировали руки в ЗКО: виновному вынесли приговор

В Акжайыкском райсуде вынесли приговор в отношении экс-руководителя электростанции Бауыржана Бигалиева. Его обвиняли в халатности, которая привела к трагедии в мае прошлого года, передает Liter.kz.



Напомним, в поселке Жанаказан во время игры с детьми четырехлетний мальчик забрался в подстанцию, где его ударило током. Ребенку пришлось ампутировать обе руки. Нечастный случай произошел в мае прошлого года.



В случившемся обвинили тогда еще руководителя районной электростанции Бауыржана Бигалиева, в чьем ведении был злополучный трансформатор.



Прокурор запрашивал для него три года колонии. 7 марта в суде вынесли приговор 56-летнему мужчине, пишет “Мой город”. Его признали виновным и приговорили к двум годам ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должность в сфере энергетики сроком на три года.



Судья также постановил частично удовлетворить гражданский иск потерпевшей Асель Айтжановой. ТОО “ЗапКаз РЭК” должно будет выплатить матери пострадавшего ребенка 30 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда.



Осужденный с решением суда не согласен.