Лук гниет: казахстанские фермеры просят отменить запрет на экспорт

В Национальную палату предпринимателей "Атамекен" обратились предприниматели из Алматинской, Туркестанской и Жамбылской областей. Они говорят, что лук гниет и просят отменить запрет на экспорт, передает Liter.kz.



По словам руководителя ТОО "Алтай" Нурлана Нурбекова, весенне-посевная кампания близится, но нет денег на получение семян, так как прошлогодний урожай еще не продали. Тем более, что лук — скоропортящийся продукт, и если он загниет, то никто не возместит потери.



Сейчас лук, который мы должны поставить ритейлерам по 150 тенге за один килограмм, реализуется по цене не менее 300 тенге за килограмм. В итоге ритейлеры, даже за вычетом логистических расходов, получают прибыль по 120-130 тенге с одного килограмма, а производитель не имеет возможности оставить запас денежных средств для проведения посевных работ и закупа семян на следующий сезон, — объяснил фермер.



По словам предпринимателей, деятельность сельскохозяйственного производственного кооператива фактически идет на интересы крупных розничных торговцев. А тяжесть поставок продукции на рынок и поддержания цен ложится только на производителей.



Фермеры также могут не выращивать лук в будущем, если условия не будут урегулированы. Учитывая, что это социально значимый товар для населения, можно сказать, что рынок находится под угрозой.



Мы и без того каждый год идем на уступки властям и продаем часть товара по низким ценам. Если так будет продолжаться и запрет не будет снят, мы не сможем посадить лук в следующем году, — подчеркнул Нурлан Нурбеков.



Предприниматель добавил, что Кыргызстан запрет на экспорт лука уже снял.



Напомним, что в январе 2023 года казахстанские госорганы запретили вывоз лука за границу.

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