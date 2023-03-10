Судья умер на рабочем месте в Уральске

В Уральске судья скончался на рабочем месте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".



По данным издания, следственный судья Нурлан Губашев умер утром 10 марта на рабочем месте. В департаменте полиции ЗКО информацию подтвердили. Тело умершего не имеет признаков насильственной смерти.



По информации управления здравоохранения Западно-Казахстанской области, вызов на место происшествия поступил в 9:48. Судье, родившемуся в 1968 году, стало плохо внезапно во время его работы. По словам тех, кто вызывал скорую, мужчина начал задыхаться и упал без сознания.



Напомним, ранее в Туркестанской области прокурор Марат Алиханов скончался в рабочем кабинете. В пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что предварительной причиной смерти Марата Алиханова стал инфаркт.