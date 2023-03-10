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Судья умер на рабочем месте в Уральске

Просмотров:499 Опубликовано: Сегодня, 12:20
Судья умер на рабочем месте в Уральске
Фото: mgorod.kz
В Уральске судья скончался на рабочем месте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

По данным издания, следственный судья Нурлан Губашев умер утром 10 марта на рабочем месте. В департаменте полиции ЗКО информацию подтвердили. Тело умершего не имеет признаков насильственной смерти.

По информации управления здравоохранения Западно-Казахстанской области, вызов на место происшествия поступил в 9:48. Судье, родившемуся в 1968 году, стало плохо внезапно во время его работы. По словам тех, кто вызывал скорую, мужчина начал задыхаться и упал без сознания.

Напомним, ранее в Туркестанской области прокурор Марат Алиханов скончался в рабочем кабинете. В пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что предварительной причиной смерти Марата Алиханова стал инфаркт.


Источник: Tengrinews.kz
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