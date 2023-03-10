В каких случаях можно поменять имя в Казахстане

На сайте электронного правительства женщина спросила, как можно поменять имя, куда обратиться и какие документы для этого нужны, сообщает Zakon.kz.



В Министерстве юстиции ответили, что согласно Кодексу "О браке (супружестве) и семье" государственная регистрация перемены имени, отчества, фамилии производится регистрирующими органами по личному заявлению лица, достигшего 16-летнего возраста и желающего поменять имя и или фамилию.



Перемена имени, отчества, фамилии производится при следующих уважительных причинах:



- неблагозвучность ФИО;

- трудность произношения ФИО;

- желание супруга носить общую с супругом фамилию, если при государственной регистрации брака остались на добрачных фамилиях;

- желание носить добрачную фамилию, если об этом не заявлено при расторжении брака;

- желание носить фамилию, общую с детьми от предыдущего брака;

- желание носить добрачную фамилию в случае смерти супруга;

- желание носить общую с детьми фамилию в случае смерти супруга, и если заявитель был на добрачной фамилии;

- желание носить имя и фамилию, соответствующие избранной заявителем национальности одного из родителей (при разных национальностях родителей);

- желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, отличное от имени в документах;

- желание носить добрачную фамилию, если при вступлении в брак была принята фамилия супруга;

- желание носить фамилию по имени отца или деда по национальным традициям;

- желание носить фамилию и отчество по фамилии и имени лица, фактически воспитавшего заявителя;

- желание носить имя, отчество, фамилию, соответствующие выбранному полу, при хирургическом изменении пола.



Для изменения имени необходимо обратиться в любой отдел РАГС или Государственную корпорацию "Правительство для граждан" с подтверждающими документами.