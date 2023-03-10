Госорганы будут штрафовать за переработку своих сотрудников в Казахстане

Глава столичного департамента Агентства по делам госслужбы Али Комекбаев анонсировал изменения в Кодексе об адмправонарушениях. Поправка касается переработок госслужащих, передает Liter.kz.



В Кодекс об административных правонарушениях внесено нововведение – теперь, если в госорганах будут переработки незаконные, то будут привлекать к адмответственности по 89 статье, – сообщил Комекбаев.



Поправка вступит в силу 1 апреля текущего года. При первом выявленном случае будут ограничиваться предупреждением, при повторном – выпишут штраф.



Если госслужащего вынуждают перерабатывать, то предусматривается административный штраф. Уполномоченным органом по рассмотрению ответственности определено агентство и его территориальные подразделения, – добавил чиновник.

