Оправданный замакима Актобе отсудил у министерства финансов более 12 млн тенге

Заместитель акима Актобе Жангельды Аубакиров отсудил у министерства финансов более 12 млн тенге, сообщает Zakon.kz.



Бывший заместитель главы Актобе Жангельды Аубакиров был арестован в апреле 2020 года по подозрению в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере.



В июне 2021 года его приговорили к семи годам колонии. Но в апелляционной инстанции изменили меру наказания на условный срок.



В мае 2022 года Верховный суд решил, что Жангельды Аубакирова осудили незаконно. Дело о присвоении 90 миллионов тенге рассмотрели по-новому.



Разбирательство дошло до Верховного суда. Там в деле нашли массу нарушений. А на повторном рассмотрении выяснилось, что работы по украшению города были выполнены в полном объеме. Доказать, что подсудимые получили какую-то выгоду, не удалось.



Сегодня, 10 марта 2023 года, осужденному на семь лет и оправданному экс-чиновнику был возмещен ущерб, говорится в релизе пресс-службы Актюбинского областного суда.



- За ним было признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного в результате незаконных действий органа, ведущего уголовный процесс. На основании решения суда он был восстановлен в должности заместителя акима г.Актобе. Учитывая изложенное, просит суд возместить ему утраченную заработную плату с учетом инфляции в размере 22 946 419 тенге, - сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда.



Постановлением суда №2 г.Актобе заявление оставлено без удовлетворения.



Постановлением суда апелляционной инстанции от 10.03.2023 г. заявление удовлетворено частично, с Министерства Финансов РК в пользу Аубакирова Ж.Е. взыскан имущественный вред, нанесенный привлечением его к уголовной ответственности и незаконным осуждением в сумме 12 404 702 тенге.



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