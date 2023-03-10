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Азартный бухгалтер из Талдыкоргана проиграл 109 миллионов бюджетных тенге

Просмотров:137 Опубликовано: Вчера, 20:55
Азартный бухгалтер из Талдыкоргана проиграл 109 миллионов бюджетных тенге
Фото из открытых источников
109 миллионов бюджетных тенге проиграл в азартные игры бухгалтер детской больницы в Талдыкоргане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Бухгалтера "Детской больницы" судили за присвоение или растрату вверенного имущества пункт 2 части 4 статьи 189 УК.

Судом установлено, что с 1 марта 2021 года А., работая бухгалтером, переводил деньги с расчетного счета медучреждения на свой личный счет как плату за несуществующие услуги и поставки товаров. Похищенное, а это более 109 миллионов тенге, А. потратил на азартные игры.

"С учетом смягчающих вину обстоятельств - чистосердечное раскаяние, наличие малолетнего ребенка у подсудимого, молодой возраст, а также учитывая, что подсудимым частично возмещен ущерб и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, суд назначил А. наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с пожизненным лишением права занимать соответствующие должности на государственной службе, в органах местного самоуправления и так далее", - сообщили в пресс-службе талдыкорганского городского суда.

Отмечается, что суд назначил наказание ниже минимального предела, применив часть 4 статьи 55 УК "Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение". Санкция статьи предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.


Источник: Tengrinews.kz
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