Азартный бухгалтер из Талдыкоргана проиграл 109 миллионов бюджетных тенге

109 миллионов бюджетных тенге проиграл в азартные игры бухгалтер детской больницы в Талдыкоргане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.
Бухгалтера "Детской больницы" судили за присвоение или растрату вверенного имущества пункт 2 части 4 статьи 189 УК.
Судом установлено, что с 1 марта 2021 года А., работая бухгалтером, переводил деньги с расчетного счета медучреждения на свой личный счет как плату за несуществующие услуги и поставки товаров. Похищенное, а это более 109 миллионов тенге, А. потратил на азартные игры.
"С учетом смягчающих вину обстоятельств - чистосердечное раскаяние, наличие малолетнего ребенка у подсудимого, молодой возраст, а также учитывая, что подсудимым частично возмещен ущерб и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, суд назначил А. наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с пожизненным лишением права занимать соответствующие должности на государственной службе, в органах местного самоуправления и так далее", - сообщили в пресс-службе талдыкорганского городского суда.
Отмечается, что суд назначил наказание ниже минимального предела, применив часть 4 статьи 55 УК "Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение". Санкция статьи предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.