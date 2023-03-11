Египетская авиакомпания Air Cairo запускает рейсы в Казахстан

Египетская авиакомпания Air Cairo планирует начать выполнение прямых регулярных в Астану и Алматы, передает Tengritravel.kz.
Комитетом гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития совместно с авиационными властями Египта проработан вопрос открытия регулярных пассажирских рейсов египетской авиакомпанией Air Cairo в Казахстан.
"Авиакомпания Air Cairo планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршрутам Астана - Шарм-эль-Шейх с 13 марта 2023 года с частотой 2 рейса в неделю по понедельникам и пятницам. Рейс Алматы - Шарм-эль-Шейх с 14 марта 2023 года с частотой 2 рейса в неделю по вторникам и субботам на воздушных судах типа А-320", - говорится в сообщении КГА.
Справочно: Air Cairo - египетский авиаперевозчик, базирующийся в Каире. Авиакомпания начала выполнять полеты в 2003 году. Авиакомпания выполняет международные рейсы в более чем 20 стран мира: Армения, Дания, Австрия, Азербайджан, Франция, Грузия, Германия, Венгрия, Италия по 50 маршрутам. В парке авиакомпании имеется 19 воздушных судов типа Airbus А320, A320neo, ATR 72 и Embraer 190.
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