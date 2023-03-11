На 136 миллионов тенге оштрафовали экс-начальника и давшего ему взятку в Семее

85 миллионов тенге штрафа должен заплатить экс-начальник отдела занятости в Семее за взятку, которую он взял у местного жителя, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Суд вынес приговор по делу экс-руководителя отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния в Семее. Дело о получении и дачи взятки по части 2 статьи 366, части 2 статьи 367 Уголовного кодекса начали рассматривать в ноябре 2022 года. Сейчас суд №2 Семея области Абай рассмотрел это уголовное дело и вынес свой вердикт.



Как сообщили в пресс-службе суда, гражданин К., являясь руководителем Отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Семея, лично получил от Ю. взятку в размере 1,7 миллиона тенге за действия, входящие в его служебные полномочия. Речь шла о беспрепятственном перечислении денежных средств по оказанным услугам, а именно предоставлению гарантированного социального пакета для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет, а также за общее покровительство.



В ходе судебных заседаний вина подсудимых была полностью доказана собранными по делу доказательствами: показаниями подсудимых, материалами оперативных мероприятий и негласных следственных действий, а также протоколом личного обыска подсудимых.



"Суд, при назначении наказания учел смягчающие и отягчающие уголовную ответственность и наказание обстоятельства. Суд назначил экс-руководителю отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Семея 50-кратный штраф в сумме 85 500 000 тенге. Гражданину Ю. назначен 30-кратный штраф в сумме 51 300 000 тенге", – сообщили в пресс-службе суда № 2.



Гражданского иска по этому делу нет. Приговор не вступил в законную силу.