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Мать Клебанова просит подвергшихся атакам журналистов простить ее сына

Просмотров:83 Опубликовано: Сегодня, 14:14
Мать Клебанова просит подвергшихся атакам журналистов простить ее сына
Фото из открытых источников
Алматы. 11 марта. КазТАГ – Мать подозреваемого в организации нападений на журналистов Казахстана Аркадия Клебанова-Маневича просит подвергшихся атакам журналистов простить ее сына, сообщает El Media.

«Мать Аркадия Клебанова-Маневича (подозреваемого в организации атак на журналистов) Марина Клебанова написала письмо Гульжан Ергалиевой, Гульнаре Бажкеновой, Динаре Егеубаевой и Самал Ибраевой. С покаянием и просьбой просить ее сына», – пишет издание.

Журналисты получили письмо с извинениями от матери Клебанова через его адвоката.

Клебанова сообщила, что о задержании узнала из новостей – это было шоком и не могла в это поверить даже после признаний сына, но при этом не может найти объяснения его поступкам, хотя и отмечает, что ее «мужу всегда не хватало времени на сына, потом он и вовсе ушел из семьи».

Мать в письме указывает, что ее ребенка «травили из-за связи его отца с Алиевым».

«В какой-то момент он, видимо, стал одержимым местью, начал винить других во всем случившемся, что у него не было нормального детства, но всему виной его душевная пустота, которая появилась из-за отсутствия сильной мужской руки», – пишет Клебанова.

Мать также просит прощения у журналиста Вадима Борейка, который также оказался пострадавшим от нападений.

О задержании Клебанова 4 марта сообщили в министерстве внутренних дел, уточнив, что он помещен под арест. Как сообщил источник КазТАГ, организаторы атак готовились поджечь редакции ряда изданий и покалечить главного редактора сайта Ulysmedia Самал Ибраеву, и в целом некоторые планируемые действия, по его словам, носили извращенный и садистский характер.

Напомним, 28 февраля о задержании координатора провокационных атак – иностранного гражданина, квалифицированного хакера О. Токарева сообщили в МВД Казахстана. Ему вменяют свыше 30 провокаций против Гульнар Ергалиевой и ряда других представителей масс-медиа. В числе вменяемых преступлений поджоги автотранспорта, угрозы и нападения на журналистов, их близких и редакции, взломы, DDoss-атаки. Целью нападений названа имитация преследования представителей масс-медиа «для дискредитации президента РК и проводимых им демократических реформ». По информации суда, предполагаемый координатор 24 февраля был взят под стражу сроком на два месяца. 2 марта сообщалось, что установлены возможные сообщники подозреваемого в организации атак на журналистов Казахстана – это четыре иностранных гражданина, которых пообещали объявить в международный розыск.

7 марта КазТАГ сообщал, что следствие еще не определило роль родственника олигарха Александра Клебанова – Аркадия Клебанова в деле об атаках на журналистов.


Источник: kaztag.kz
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