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Осталось 20 дней. Налоговики предупредили казахстанцев

Просмотров:437 Опубликовано: Сегодня, 19:09
Осталось 20 дней. Налоговики предупредили казахстанцев
Фото: polisia.kz
Комитет государственных доходов напомнил, что уплата налога на транспортные средства за 2022 год производится в срок не позднее 1 апреля 2023 года, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz либо в мобильном приложении e-Salyq Azamat.

Суммы налога, исчисленные налоговыми органами, будут направлены в марте пользователям мобильного приложения АО "Каспи банк" в виде PUSH-уведомлений.

С исчисленными суммами налога можно также ознакомиться в сервисе "Электронные сервисы"→"Сервис предстоящих платежей ФЛ и ИП" мобильного приложения e-Salyq Azamat или в мобильном приложении АО "Каспи банк".


Источник: Tengrinews.kz
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