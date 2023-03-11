Осталось 20 дней. Налоговики предупредили казахстанцев

Комитет государственных доходов напомнил, что уплата налога на транспортные средства за 2022 год производится в срок не позднее 1 апреля 2023 года, передает Tengrinews.kz.



Сообщается, что сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz либо в мобильном приложении e-Salyq Azamat.



Суммы налога, исчисленные налоговыми органами, будут направлены в марте пользователям мобильного приложения АО "Каспи банк" в виде PUSH-уведомлений.



С исчисленными суммами налога можно также ознакомиться в сервисе "Электронные сервисы"→"Сервис предстоящих платежей ФЛ и ИП" мобильного приложения e-Salyq Azamat или в мобильном приложении АО "Каспи банк".