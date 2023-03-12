Школьница грубо обозвала учительницу и получила пощечину в Актобе

В Актобе в популярных местных Instagram-пабликах распространили информацию о конфликте между учителем и ученицей в школе № 53, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Актобе Таймс".



В ходе ссоры десятиклассница якобы назвала учительницу "старой ш***ой". Педагог в ответ ударила ее. Инцидент произошел на уроке алгебры из-за сотового телефона. Действия педагога сняли на камеру.



Руководитель отдела образования Актобе Меткуль Косымбаева подтвердила информацию, и заявила, что конфликт исчерпан.



"Администрация говорила по этому факту с учителем и ученицей. Обе стороны попросили прощения друг у друга. Учитель математики с 21 февраля находится на больничном, лечение проходит дома", - сообщила Косымбаева.



Чиновница добавила, что родители данного класса и учащиеся просят, чтобы учительница осталась в дальнейшем работать в школе.