Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 12 Марта
+10...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.98 KZT
  • €1 = 471.85 KZT
  • 1 RUB = 5.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Школьница грубо обозвала учительницу и получила пощечину в Актобе

Просмотров:379 Опубликовано: Сегодня, 11:05
Школьница грубо обозвала учительницу и получила пощечину в Актобе
© elements.envato.com
В Актобе в популярных местных Instagram-пабликах распространили информацию о конфликте между учителем и ученицей в школе № 53, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Актобе Таймс".

В ходе ссоры десятиклассница якобы назвала учительницу "старой ш***ой". Педагог в ответ ударила ее. Инцидент произошел на уроке алгебры из-за сотового телефона. Действия педагога сняли на камеру.

Руководитель отдела образования Актобе Меткуль Косымбаева подтвердила информацию, и заявила, что конфликт исчерпан.

"Администрация говорила по этому факту с учителем и ученицей. Обе стороны попросили прощения друг у друга. Учитель математики с 21 февраля находится на больничном, лечение проходит дома", - сообщила Косымбаева.

Чиновница добавила, что родители данного класса и учащиеся просят, чтобы учительница осталась в дальнейшем работать в школе.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика