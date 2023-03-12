YouTube без рекламы появится в Казахстане

Министр цифрового развития Багдат Мусин сообщил, что YouTube с премиум-доступом появится в Казахстане, передает Liter.kz.



Глава ведомства встретился в Кремниевой долине с вице-президентом по управлению продуктами компании YouTube Адамом Смитом.



Представители YouTube официально объявили о запуске YouTube Premium в Казахстане уже в этом году. Это показатель того, что наш рынок становится все более привлекательным для крупнейших технологических компаний, – отметил Багдат Мусин.



По его словам, обладатели Premium-аккаунта могут смотреть видео без рекламы и в фоновом режиме, сохранять видео, чтобы смотреть их без доступа к Интернету и т. д.