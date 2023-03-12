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Для чего залатали кирпичом ямы на дорогах, пояснили в горакимате Атырау

Просмотров:209 Опубликовано: Сегодня, 15:42
Для чего залатали кирпичом ямы на дорогах, пояснили в горакимате Атырау
Фото: соцсети города Атырау
Появление кирпичей в ямах на дорогах Атырау разъяснили в городском акимате, передает Liter.kz со ссылкой на Atyrau press.

Ранее фото и видео с кирпичами в ямах на центральном городском мосту появились в соцсетях. В связи с этим в пресс-службе городского акимата разъяснили ситуацию.

Появление кирпичей в ямах – это временная мера до начала ямочного ремонта, который начнется с наступлением устойчивой теплой погоды в Атырау. Ремонт ориентировочно запланирован на третью декаду марта. А сегодняшняя мера направлена на то, чтобы минимизировать неудобства для водителей, – говорится в сообщении.

Уточняется, что летом этого года на центральном на мосту планируется проведение среднего ремонта.


Источник: liter.kz
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