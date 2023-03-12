Для чего залатали кирпичом ямы на дорогах, пояснили в горакимате Атырау

Появление кирпичей в ямах на дорогах Атырау разъяснили в городском акимате, передает Liter.kz со ссылкой на Atyrau press.



Ранее фото и видео с кирпичами в ямах на центральном городском мосту появились в соцсетях. В связи с этим в пресс-службе городского акимата разъяснили ситуацию.



Появление кирпичей в ямах – это временная мера до начала ямочного ремонта, который начнется с наступлением устойчивой теплой погоды в Атырау. Ремонт ориентировочно запланирован на третью декаду марта. А сегодняшняя мера направлена на то, чтобы минимизировать неудобства для водителей, – говорится в сообщении.



Уточняется, что летом этого года на центральном на мосту планируется проведение среднего ремонта.