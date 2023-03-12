Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 13 Марта
+14...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.98 KZT
  • €1 = 471.85 KZT
  • 1 RUB = 5.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

За фиктивный техосмотр будут жестче наказывать в Казахстане

Просмотров:711 Опубликовано: Вчера, 17:43
За фиктивный техосмотр будут жестче наказывать в Казахстане
Фото: Павел Михеев/Liter.kz
В ответе на депутатский запрос премьер-министр РК Алихан Смаилов сообщил, какие меры будут приняты для искоренения фиктивных техосмотров авто, передает Liter.kz.

Алихан Смаилов сообщил, что проводится работа по внесению поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Так, предусмотрено усиление ответственности за проведение технического осмотра без автотранспортного средства с введением штрафа в отношении владельцев автотранспортных средств за прохождение фиктивного технического осмотра, а также введением штрафа в отношении оператора ЕИС “Техосмотр” за допущение фиктивного технического осмотра, – написал премьер-министр.


Источник: liter.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • alixah
  • Empro
  • Papirosso
  • kolu411
 tim77712 (Посетители) Вчера, 20:19
Где логика в тех осмотре? Априори или по логике если автомобиль попал в дтп и это было зафиксировано то его тех осмотр должен тут же аннулироваться и только после ремонта или восстановления он должен тогда пройти тех осмотр заново но нет же хорошо сделан или криво косо автомобиль дальше эксплуатируется с имевшимся до дтп тех осмотром) Тех осмотр вообще не нужен если в нем нет логики а только коррупционная составляющая!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • master_kz
 Vohazab (Посетители) Вчера, 19:19
Если бы техосмотр проводился как положено, уверен, что его не прошли бы 70 процентов автопарка Мангистау!
 
-1
  • Empro
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 tim77712 (Посетители) Вчера, 18:46
Да техосмотр не к чему самая идеальная железка может в любой момент сломаться особенно на немцах и вазах))) А про грузовой транспорт вообще молчу за год два три ремонта по ходовке или силовым агрегатам а лампочки вообще расходник)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • tim77712
  • alixah
  • Космос
  • бобер
 Жанар (Посетители) Вчера, 18:07
Так, предусмотрено усиление ответственности за проведение технического осмотра без автотранспортного средства.

Можно подумать, ЧТО!, тех. осмотр когда то проводился с авто транспортом и реально...
Просто платят деньги, за фиктивный тех. осмотр, при страховании...
В России с прошлого года прикрыли эту шаровую кормушку, с тех. осмотрами, поняв ЧТО!, кому то идут шаровые деньги на карман минуя государство...
В Казахстане ещё эту кормушку не хотят прикрыть, делятся с правителями...

Все мы ходим под богом.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Empro (Посетители) Вчера, 17:51
Проснулись lol
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика