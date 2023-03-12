За фиктивный техосмотр будут жестче наказывать в Казахстане

В ответе на депутатский запрос премьер-министр РК Алихан Смаилов сообщил, какие меры будут приняты для искоренения фиктивных техосмотров авто, передает Liter.kz.



Алихан Смаилов сообщил, что проводится работа по внесению поправок в Кодекс об административных правонарушениях.



Так, предусмотрено усиление ответственности за проведение технического осмотра без автотранспортного средства с введением штрафа в отношении владельцев автотранспортных средств за прохождение фиктивного технического осмотра, а также введением штрафа в отношении оператора ЕИС “Техосмотр” за допущение фиктивного технического осмотра, – написал премьер-министр.

