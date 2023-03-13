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Девочка-гигант родилась в Костанае

Просмотров:380 Опубликовано: Сегодня, 13:28
Девочка-гигант родилась в Костанае
Фото: alau.kz
В перинатальном центре областной больницы Костаная родилась девочка весом 6 килограммов 700 граммов и ростом 69 сантиметров, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на местное издание Аlau.kz.

"Плод-гигант" - так местные врачи называют малышей, чей вес при рождении превышает норму.

"В акушерской практике у младенца вес 4-5 килограммов принято считать гигантским. Шесть килограммов и более - это по-настоящему редкость", - отметили в перинатальном центре.

Врачи-неонатологи Акмарал Акатай и Асет Утегенов наблюдают за малышкой в детском отделении.

Мама и малышка чувствуют себя хорошо. Дома в Аулиеколе Айару ждут папа, брат, сестра.

"Роды у мамы прошли по плану, методом кесарева сечения. Новорожденная двое суток провела в реанимации. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Сегодня мама и малышка чувствуют себя хорошо. Девочке уже дали имя - Айару, она третий ребенок в семье", - рассказали в перинатальном центре.

Айгерим Долдашева поблагодарила врачей перинатального центра за себя и дочь.


Источник: Tengrinews.kz
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