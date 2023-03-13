Девочка-гигант родилась в Костанае

В перинатальном центре областной больницы Костаная родилась девочка весом 6 килограммов 700 граммов и ростом 69 сантиметров, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на местное издание Аlau.kz.



"Плод-гигант" - так местные врачи называют малышей, чей вес при рождении превышает норму.



"В акушерской практике у младенца вес 4-5 килограммов принято считать гигантским. Шесть килограммов и более - это по-настоящему редкость", - отметили в перинатальном центре.



Врачи-неонатологи Акмарал Акатай и Асет Утегенов наблюдают за малышкой в детском отделении.



Мама и малышка чувствуют себя хорошо. Дома в Аулиеколе Айару ждут папа, брат, сестра.



"Роды у мамы прошли по плану, методом кесарева сечения. Новорожденная двое суток провела в реанимации. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Сегодня мама и малышка чувствуют себя хорошо. Девочке уже дали имя - Айару, она третий ребенок в семье", - рассказали в перинатальном центре.



Айгерим Долдашева поблагодарила врачей перинатального центра за себя и дочь.