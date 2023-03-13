Токаев пообещал строгое наказание "сеющим раздор в стране"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что не допустит действий, ведущих к дестабилизации, и пообещал строгое наказание "сеющим раздор в стране", передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



Касым-Жомарт Токаев провел совещание с участием премьер-министра, руководителей государственных органов, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента.



Одной из главных задач правительства и акимов областей Глава государства указал повышение качества жизни людей. Он подчеркнул, что каждый казахстанец должен почувствовать, что в стране происходят позитивные изменения. Для этого необходимо последовательно разъяснять населению значимость реализуемых инициатив.



"Мы не допустим действий, ведущих к дестабилизации. Необходимо предотвращать такие незаконные действия. Люди, сеющие раздор в стране и призывающие нарушать общественный порядок, будут строго наказаны. Борьба с провокациями должна вестись в рамках закона оперативно и системно. Есть соответствующие законы - они должны строго исполняться. В противном случае бездействие может привести к очень опасным последствиям для нашей страны.



Как я уже не раз говорил, нам нужно, прежде всего, верховенство закона. Если соблюдается закон, высока гражданская ответственность, то и в обществе будет порядок. Только там, где есть стабильность, будет прогресс и процветание. Единство народа – залог успешной реализации реформ. Поэтому мы должны сплоченно трудиться. Работа по всесторонней модернизации государства будет продолжаться и в будущем. После выборов я планирую выдвинуть ряд новых инициатив", – сообщил Президент.



В ходе мероприятия были также рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития регионов страны. Особое внимание было уделено реализации задач, поставленных в Послании народу Казахстана, и исполнению ранее данных поручений Президента.