Токаев пообещал строгое наказание "сеющим раздор в стране"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что не допустит действий, ведущих к дестабилизации, и пообещал строгое наказание "сеющим раздор в стране", передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Касым-Жомарт Токаев провел совещание с участием премьер-министра, руководителей государственных органов, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента.
Одной из главных задач правительства и акимов областей Глава государства указал повышение качества жизни людей. Он подчеркнул, что каждый казахстанец должен почувствовать, что в стране происходят позитивные изменения. Для этого необходимо последовательно разъяснять населению значимость реализуемых инициатив.
"Мы не допустим действий, ведущих к дестабилизации. Необходимо предотвращать такие незаконные действия. Люди, сеющие раздор в стране и призывающие нарушать общественный порядок, будут строго наказаны. Борьба с провокациями должна вестись в рамках закона оперативно и системно. Есть соответствующие законы - они должны строго исполняться. В противном случае бездействие может привести к очень опасным последствиям для нашей страны.
Как я уже не раз говорил, нам нужно, прежде всего, верховенство закона. Если соблюдается закон, высока гражданская ответственность, то и в обществе будет порядок. Только там, где есть стабильность, будет прогресс и процветание. Единство народа – залог успешной реализации реформ. Поэтому мы должны сплоченно трудиться. Работа по всесторонней модернизации государства будет продолжаться и в будущем. После выборов я планирую выдвинуть ряд новых инициатив", – сообщил Президент.
В ходе мероприятия были также рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития регионов страны. Особое внимание было уделено реализации задач, поставленных в Послании народу Казахстана, и исполнению ранее данных поручений Президента.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.