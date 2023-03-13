МИД связал новые правила Шенгена с нарушениями казахстанцев

Возможные причины введения новых правил для казахстанцев при получении шенгенской визы озвучили в министерстве иностранных дел, передает корреспондент Tengritravel.kz.
По словам официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова, причины могут быть связаны с правонарушениями казахстанских граждан.
"Некоторые наши граждане, посещая страны Шенгена, при аренде автомобилей не оплачивают штрафы, уезжают из этой страны. Естественно, это все портится. Также бывают другие правонарушения. Когда едешь в чужую страну, необходимо соблюдать правила и законы. Студенты берут кредиты, не оплачивая, уезжают", - заявил он.
Ранее казахстанцам с 1 марта необходимо проходить дополнительные консультации для получения шенгенской визы. Вице-министр иностранных дел Роман Василенко сообщил, что Казахстан включили в список для консультаций Шенгенской зоны по инициативе одной страны.
В МИД ответили, что европейская сторона не предоставляет данные о том, какая именно эта страна.
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