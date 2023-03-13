Эпидемия кори в Казахстане: врачи бьют тревогу

Корь – очень заразное заболевание с индексом контагиозности 93–95%. У не переболевших корью людей отмечается высокая восприимчивость к этому заболеванию. Об опасном заболевании, как среди взрослых, так и детей, напоминают столичные врачи, передает корреспондент Liter.kz.



Лишь дети до трех месяцев, обладающие пассивным иммунитетом, полученным от матери, до поры до времени не восприимчивы к этому грозному заболеванию. Однако если мать не болела корью и не привита, ребенок восприимчив к кори с первых дней жизни. При заболевании беременной возможно внутриутробное заражение плода. Такие данные на семинаре для столичных врачей привела главный детский инфекционист МЗ РК, доктор медицинских наук Динагуль Баешева.



Корь – острая вирусная инфекция. Из-за высокой контагиозности она способна очень быстро и повсеместно распространяться. Она является ведущей причиной заболеваемости и смертности среди детей раннего возраста во всем мире, и опасна тем, что у 30% детей в возрасте до пяти лет вызывает осложнения, особенно у пациентов с нарушенным питанием и иммунодефицитом, – отмечает эпидемиолог, врач ЗОЖ городской поликлиники № 15 Салтанат Алимова.



В 2018 году в Европе по сравнению с 2017-м уровень заболевших вырос в три раза и в 15 раз в отличие от 2016-го.



Согласно статистическим данным, заболеваемость корью в Казахстане в 2018 году составила 3,2 на 100 тысяч населения. Наибольший пик пришелся на 2019 год, где показатель заболеваемости вырос в 22 раза и составил 71,8 на 100 тысяч населения.



Разобщение больных корью и не болевших ею представляет большие трудности в связи с легкостью распространения вируса воздушным путем. При возникновении кори в детском коллективе или в семье контактными считаются дети, находившиеся не только в одной комнате с больным, но и в сообщающихся с этой комнатой помещениях, – предупреждает Динагуль Баешева.



Эпидемиолог Салтанат Алимова напоминает, что путь передачи кори – воздушно-капельный. Ее вирус содержится в микроскопически малых частицах слизи носоглотки, дыхательных путей, которые легко рассеиваются вокруг больного при кашле и чихании.



После перенесенной кори формируется стойкий пожизненный иммунитет. Однако не стоит доводить до заражения, так как болезнь опасна осложнениями. Самый безопасный путь предотвращения заболевания – это вакцинация, – подчеркивает Алимова.



Также врачи не устают повторять, что формирование коллективного иммунитета против кори происходит только в условиях очень высокого охвата вакцинацией.



Болезнь начинается остро или постепенно с фебрильной лихорадки с обильными выделениями из носа, голос становится сиплым и хриплым, появляется сухой кашель. Характерна светобоязнь, отечность век. Затем общее состояние ребенка ухудшается, нарастают симптомы интоксикации, усиливается кашель.



Каждый день я вижу пожилых людей у себя на приеме. И регулярно встречаю тех, кто в детстве перенес корь и остался с ее осложнениями на всю жизнь с последующей инвалидизацией. Корь может дать осложнения почти на любой орган и часто на мозг – после кори люди теряют зрение, слух, в тяжелых случаях это коревой энцефалит с дальнейшей умственное отсталостью, эпилепсией. Всего 60-80 лет назад корь была страшным заболеванием для детей, но с появлением вакцины мы легко забыли это, – вторит столичным докторам психиатр из Алматы, специалист по деменциям Жибек Жолдасова в своем аккаунте в Facebook.



Она приводит факты о том, что корь находится на четвертом месте по причинам смертности детей до 15 лет после менингита, ВИЧ и утопления. Каждый год почти 126 тысяч детей умирает от кори. В Конго до пандемии от эпидемии кори умерло шесть тысяч детей.



Общая смертность от кори очень высокая – 15%. Это значит, что из всех заболевших корью детей умрет каждый седьмой ребенок. Мы ужасались смертности от коронавируса – а это всего 1%. Эпидемия кори распространяется очень быстро, это сверхзаразный вирус. Если в подъезде на площадке открыты двери всех квартир и в одной есть ребенок с корью, то заразятся жители всей площадки, если не привиты. Вот такая заразность у кори, – бьет тревогу Жолдасова.



По ее словам, высокоэффективных противовирусных препаратов против кори до сих пор не существует, все зависит от иммунитета человека или ребенка. Если ребенок ослаблен, то коревой менингит или энцефалит возникнет легко. От вирусных воспалений мозга – высокая смертность.



Помните вспышку менингококкового менингита 3,5 года назад? Там хотя бы антибиотики помогают, так как менингококк – это бактерия. С вирусными менингитами все в разы страшнее. Если непривитые от кори дети не болеют, то только за счет прослойки вакцинированного населения, которые не распространяют вирус кори дальше. А от непривитого ребенка к непривитому вирус перейдет так же, как вирус гриппа, – легко. Еще часто говорят – привитый ребенок заболел корью и как такое может быть. Да, иногда такое бывает, связано это с ослабленностью человека (стресс, другая болезнь или инфекция, операция, травма и т.д.). Но даже в этом случае корь протечет в легком варианте, так как иммунитет уже имеет готовые антитела от кори, – говорит Жолдасова.



Кроме того, врачи напоминают, что после перенесенной кори, даже если повезло избежать осложнений, иммунитет будет сниженным еще три-четыре года и на этом фоне очень легко подхватить любую другую инфекцию.



Перед пандемией начиналась очередная вспышка кори, которая стихла на фоне изоляции и защиты. Но теперь снова все чаще говорят о случаях заражения. И если вы не смогли вакцинировать детей во время пандемии, то сейчас самое время догнать по календарю все прививки, – призывает Жибек Жолдасова.