Казахстанцев ожидают длинные выходные на Наурыз

В начале следующей недели казахстанцы будут отмечать праздник прихода весны Наурыз. Жителей страны ждет сразу пять выходных дней, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В Наурыз мейрамы казахстанцы будут отдыхать три дня, которые приходятся на вторник, среду и четверг - 21, 22 и 23 марта. Следовательно, рабочими днями на этой неделе будут только понедельник и пятница, переносов не предусмотрено.



Также в марте казахстанских школьников ожидают весенние каникулы. Они продлятся с 18 по 26 марта включительно.



Отметим, что 19 марта в Казахстане пройдут внеочередные выборы в Мажилис и маслихаты.