Казахстанским спасателям будут доплачивать за риски на работе

Казахстанским спасателям начнут доплачивать за работу, связанную с риском получения вреда здоровью и угрозой для жизни. Соответствующее постановление принято правительством, передает Tengrinews.kz со ссылкой на primeminister.kz.



Размер доплаты составит 70 процентов от должностного оклада. Она будет начисляться сотрудникам оперативно-спасательных отрядов, республиканского оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф и основному персоналу ГУ "Казселезащита", выполняющему спасательные функции. Всего, по данным МЧС, доплаты будут получать свыше двух тысяч спасателей.



Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.