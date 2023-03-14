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Казахстанским спасателям будут доплачивать за риски на работе

Просмотров:100 Опубликовано: Сегодня, 08:12
Казахстанским спасателям будут доплачивать за риски на работе
Фото Турара Казангапова
Казахстанским спасателям начнут доплачивать за работу, связанную с риском получения вреда здоровью и угрозой для жизни. Соответствующее постановление принято правительством, передает Tengrinews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Размер доплаты составит 70 процентов от должностного оклада. Она будет начисляться сотрудникам оперативно-спасательных отрядов, республиканского оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф и основному персоналу ГУ "Казселезащита", выполняющему спасательные функции. Всего, по данным МЧС, доплаты будут получать свыше двух тысяч спасателей.

Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.


Источник: Tengrinews.kz
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