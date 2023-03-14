Казахстанцы недосчитались денег на пенсионных счетах - ответ ЕНПФ

Казахстанцы жалуются на недостачу денег на пенсионных счетах, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Алматинка Ксения Синицына рассказала, что в начале марта проверяла свои пенсионные накопления. На тот момент у нее было накоплено пять миллионов 325 тысяч тенге. Спустя неделю женщина вновь решила взглянуть на состояние счета. Однако вместо незначительного увеличения прибыли она обнаружила существенное понижение своих накоплений. В этот раз на счете осталось уже пять миллионов 237 тысяч тенге.



"Многие вкладчики в начале марта обнаружили уменьшение остатка на счетах. У некоторых коллег минус составил больше 100 000 тенге. В моем случае разница составила 88 тысяч тенге в сторону уменьшения. Сумма не увеличивается за счет поступлений, а значительно уменьшается.



Меняется сальдо на начало, но в самой выписке этого изменения не видно. В call-центре отвечают, что изменения произошли вследствие курсовой разницы. При этом они показывают инвестдоход в январе-феврале +1,38 процента. Почему происходит изменение пенсионных накоплений за счет снижения инвестиционных доходов на фоне укрепления тенге?" - задается вопросом она.



Житель Кызылорды Ербол Омаров (фамилия изменена по просьбе автора) сообщил, что тоже заметил уменьшение своих пенсионных. Причем, по его словам, это происходит ежемесячно.



"У меня зарплата составляет 500 тысяч тенге, из которых 50 тысяч удерживается на пенсионные отчисления. К ним компания прибавляет еще 50 процентов от суммы, а также добавляются отчисления от премиальных, отпускных и других выплат. Итого каждый месяц в ЕНПФ поступает около 70-100 тысяч тенге. Но фишка в том, что эти деньги не накапливаются, а убывают куда-то в неизвестность.



Мои накопления каждый месяц идут в минус, хотя должны идти в плюс. Примерно на 60-90 тысяч тенге уменьшается сумма, в последний раз я недосчитался 84 тысяч тенге. Буквально пять дней назад у меня было пять миллионов 70 тысяч тенге, а сейчас стало четыре миллиона 986 тысяч тенге. Кто ответственный за это, скажите, пожалуйста, это же натуральный беспредел, среди белого дня грабят. Не жалко было бы, если эти накопления уходили бы на благотворительность, а этим кровопийцам-спиногрызам мне жалко отдавать свои кровные накопления.



Если бы я вложил эти деньги в депозит, то у меня каждый месяц капало бы минимум 80-100 тысяч тенге. А у ЕНПФ инвестдоходы почти в два раза меньше, чем у банков. Например, сейчас ставка по депозитам - 16,5 процента, а у ЕНПФ - семь", - отметил мужчина.



За разъяснением ситуации редакция Tengrinews.kz обратилась в пресс-службу Единого накопительного пенсионного фонда. Там пояснили, что причиной уменьшения средств на пенсионных счетах казахстанцев является укрепление тенге по отношению к доллару. Оказалось, что около 30 процентов средств ЕНПФ инвестирует в иностранной валюте, поэтому даже с учетом положительного дохода после конвертации общая сумма денег стала меньше.



"Курс доллара влияет на пенсионные накопления, поэтому нельзя все накопления инвестировать в одну валюту. Инвестиционный доход состоит из вознаграждения по ценным бумагам, доходов в виде рыночной и валютной переоценки финансовых инструментов, доходов по активам, находящимся во внешнем управлении, и так далее. Изменение рыночной стоимости этих инструментов, а также волатильность курсов иностранных валют влияют на размер инвестиционного дохода. Пример такой ситуации можно наблюдать в этом году, когда вкладчики видят в выписках изменения инвестиционной составляющей своих накоплений.



В результате продолжительного укрепления тенге по отношению к доллару возникла отрицательная курсовая разница. С начала текущего года наблюдается планомерное снижение курса доллара по отношению к тенге, который составил на 1 января 462 тенге, а на 6 марта - 431 тенге. Таким образом, краткосрочные изменения инвестиционного дохода в основном обусловлены возникновением отрицательной курсовой разницы вследствие переоценки валютной доли. В инвестиционном портфеле пенсионных активов валютная доля составляет порядка 30 процентов. Краткосрочные изменения также продиктованы изменением рыночной стоимости финансовых инструментов", - пояснили в фонде.



Поэтому в ЕНПФ призывают не смотреть на краткосрочные изменения, а брать за анализ более широкий период времени, например за последний год.



"Динамика тенге в краткосрочной перспективе зависит от различных внешних и внутренних факторов. Геополитическая ситуация оказывает прямое воздействие на курс тенге, так как глобальные события отражаются на обменных курсах. Однако диверсификация инвестиционного портфеля, когда доход по одним инструментам перекрывает временные убытки по другим, обеспечивает сохранность и устойчивую доходность пенсионных сбережений. По результатам инвестиционной деятельности доход, заработанный управляющими с начала года, по состоянию на 1 марта составил 210 миллиардов тенге.



Пенсионные накопления - это долгосрочные инвестиции, и объективный анализ размера инвестиционного дохода целесообразно делать за период не менее одного года. Результаты краткосрочных периодов не являются показательными, так как зависят от постоянных текущих изменений рыночной конъюнктуры", - добавили в пресс-службе.



Отмечается, что инвестиционная доходность с 1998 года, когда была основана накопительная пенсионная система, на данный момент составила 740 процентов. При этом инфляция за этот период показала 695 процентов.



"Таким образом, накопленный инвестиционный доход в долгосрочном периоде значительно превышает инфляцию. Система инвестиционного управления и учета пенсионных активов является прозрачной: имеется возможность видеть свой инвестиционный доход в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении в режиме 24/7. Отметим, что переоценка пенсионных активов производится еженедельно и в последний день каждого месяца.



Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами ЕНПФ и о финансовых инструментах, в которые размещены пенсионные активы ЕНПФ, публикуется на официальном сайте ЕНПФ (www.enpf.kz) в разделе "Показатели / Инвестиционная деятельность", - подытожили в фонде.



Напомним, в апреле 2020 года казахстанцы тоже жаловались на уменьшение накоплений казахстанцев. Через несколько дней они вновь обнаружили недостачу денег на пенсионных счетах.