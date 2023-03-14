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+77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в Казахстане

Просмотров:140 Опубликовано: Сегодня, 12:04
+77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в Казахстане
Фото из открытых источников
Телефонный код может измениться в Казахстане с +7 на +77. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Министр отметил, что во время недавней поездки в США он встретился с главой Международного союза электросвязи (ITU) и обсудил вопрос о смене телефонного кода Казахстана.

"У нас сейчас код +7. Когда я был в США, встретился с главой ITU Дорин Богдан-Мартиной. Мы обсуждали этот вопрос с ней. Перейти к +997 несложно. Этот номер поставили нам в резерв. Но я предложил ITU оставить нам +77 вместо +7. Однако ITU не может принимать решения за один день, так как является международной организацией и должен проводить заседания, обсуждения по таким запросам. Нам пообещали, что обсудят предложение о переходе. Мы надеемся, что у Казахстана будет свой код +77, а не +7, который используется вместе с другими странами", - сообщил Багдат Мусин в кулуарах заседания правительства.

Ранее планировалось, что Казахстан перейдет на новый национальный телефонный код с января 2023 года. Казахстанская сторона зарезервировала +997 в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Empro
  • Галина63
 Gor (Посетители) Сегодня, 12:43
Все делается чтоб в любой момент можно было все выключить.
 
 

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