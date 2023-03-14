Бывший глава Минздрава Елжан Биртанов получил новую должность

Бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов получил новую должность, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщила директор медиацентра Федерации профсоюзов Казахстана Гульмира Каракозова.



Как сообщила Каракозова, 13 марта в офисе Федерации профсоюзов представили нового советника председателя республиканского отраслевого профессионального союза медицинских работников QazMed. Им стал Елжан Биртанов.



Она отметила, что председатель QazMed Алиакпар Матишев, приветствуя коллег, подчеркнул, что медицинские работники возлагают большие надежды на Елжана Биртанова, имеющего колоссальный опыт в развитии социально-партнерских отношений.



Обращаясь к коллегам, Елжан Амантаевич отметил, что приложит весь свой опыт и знания для продвижения интересов медицинской общественности.



"Роль профсоюза важна в вопросах социальной защиты медицинских работников. В сфере здравоохранения есть еще вопросы, которые совместно с социальными партнерами нам предстоит решить: законодательно определить статус медицинского работника, кадровое обеспечение медучреждений, трудоустройство молодых специалистов, социальная поддержка. Нам вместе нужно продолжить реализацию поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по обеспечению достойной оплаты труда медработников. Предстоит внести соответствующие изменения в отраслевое соглашение", - процитировала Каракозова слова Елжана Биртанова.



Елжан Биртанов занимал пост министра здравоохранения с 2017 по 2020 год. В период пандемии коронавируса Биртанов заболел и подал в отставку, объяснив, что его заболевание осложнилось пневмонией.



В ноябре 2020 года стало известно об аресте Биртанова. Служба экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Минфинансов завела уголовное дело в отношении Биртанова по подозрению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Позже его перевели под домашний арест, который несколько раз продлевали вплоть до 28 октября 2022 года.



За время расследования Агентство по финансовому мониторингу переквалифицировало дело Биртанова с "хищения" на "злоупотребление полномочиями". Кроме того, экс-министра обвиняли в том, что в период болезни он незаконно воспользовался бортом санавиации, чтобы вылететь из Тараза в Астану.



В итоге 28 октября 2022 года суд оправдал Биртанова по обвинению в части использования борта санавиации, но признал виновными Биртанова и его бывшего заместителя Олжаса Абишева в злоупотреблении должностными полномочиями по статье 361, части 4, пункту 3 УК. Суд назначил наказание в виде пяти лет ограничения свободы Биртанову и четырех лет ограничения свободы Абишеву.



Кроме того, суд взыскал с Биртанова и Абишева в пользу Минздрава материальный ущерб в размере 1 миллиарда 350 миллионов 123 тысяч 129 тенге, а также госпошлину за удовлетворение гражданского иска, с каждого по 20 миллионов 251 тысяче 846 тенге в доход государства.



Комментируя приговор, Биртанов заявил, что намерен обжаловать его. Он также признался, что у него нет денег, чтобы выплатить указанную сумму.



"Я себя считаю невиновным. В соответствии с законом у меня есть право обжаловать данное решение. Мы им обязательно воспользуемся, поэтому тут вопрос еще открытый. Будем дальше бороться, доказывать свою правоту. (...) (Возмещать ущерб. - Прим.) пока никак не планирую, это невозможно. Это нереальная сумма. Сами посчитайте, я бизнесом не обладаю, работаю по найму", - сказал Биртанов после суда.



10 февраля 2023 года стало известно, что после апелляционной жалобы приговор Биртанову суд оставил без изменения.