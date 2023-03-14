Мусин ответил на вопрос о "задержаниях" в "Правительстве для граждан"

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин прокомментировал появившуюся ранее информацию о "задержании" председателя правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Суйениша Абдильдина, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Я не знал, что эта информация распространилась в СМИ. Суйениш Абдильдин на работе. На самом деле сотрудники АФМ приходили, задавали определенные вопросы, были и другие мероприятия, но сейчас все, что происходит, - вопрос к АФМ, они нам не предоставляют информацию.
Вчера Абдильдин и другие руководители приняли участие в общем собрании. Я спросил у них о ситуации, они сказали, что приходили сотрудники АФМ, провели определенные мероприятия. Это вопросы к АФМ. Я его выбирал (Абильдина-прим.), могу описать его положительно как профессионала, IT-профессионала, и как гражданина я могу его описать с положительной стороны", - сказал Мусин в кулуарах правительства.
Напомним, 9 и 10 марта в некоторых казахстанских СМИ появилась информация о якобы прошедших задержаниях в "Правительстве для граждан".
Сообщалось, что председателя правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Суйениша Абдильдина и руководителя аппарата правления "Правительства для граждан" Куандыка Куатова задержали сотрудники Агентства по финмониторингу. Тогда в пресс-службе НАО опровергли данную информацию.
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