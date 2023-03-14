Названа дата начала Рамадана в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы выступил по случаю предстоящего священного месяца Рамадан.
"Мы приняли совместное решение после консультации с муфтиями стран Центральной Азии, учеными, ответственными за сферу фетвы, а также с учетом результатов научных исследований. С дозволением Всевышний, в этом году месяц Рамадан начнется 23 марта. А ночь с 17 на 18 апреля - священная ночь предопределения (Кадр). 21 апреля – праздник Ораза Айт", - сообщил во время пресс-конференции Наурызбай кажы Таганулы.
Он также сообщил, что уже определен размер фитр-садака в этом году.
"В этом году размер фитр-садака установлен в размере 535 тенге. Сумма фитр-садака рассчитывалась по средней цене двух килограммов муки по стране. А цена на муку определялась на основании информации, предоставленной городскими и районными отделениями ДУМК. Раздать фитр-садака можно ценой фиников и изюма", - отметил Наурызбай кажы Таганулы.
Верховный муфтий также обратился к предпринимателям с просьбой, не повышать цены на продукты.
"Призываю предпринимателей и руководителей торговых центров учитывать условия жизни нашего народа и максимально снизить цены на социально значимые товары и продукты питания до 10 процентов, в честь священного месяца. Нет сомнений в том, что ваши добрые дела вернутся к вам многократно.
(...) Хочу передать всему сообществу свое пожелание, чтобы во время священного месяца Рамадан, желательно не употреблять спиртные напитки и не продавать в магазинах. Поминальные трапезы, а также семейные мероприятия проводить во время вечерней трапезы", - отметил Наурызбай кажы Таганулы.
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