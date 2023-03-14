17-летняя костанайка претендует на звание самой высокой девушки в Казахстане

Жительница Аулиекольского района Костанайской области Аружан Ишанбекова претендует на звание самой высокой девушки в Казахстане, передает Tengri Life со ссылкой на издание kstnews.kz.



Рост девушки составляет более двух метров.



Аружан 17 лет, она учится на втором курсе местного колледжа по специальности "Физическая культура". Помимо учебы, девушка участвует в волонтерском движении.



"Нас семеро, я пятый ребенок в семье. Ростом пошла в отца. Его рост 1 метр 95 сантиметров. Оба моих брата тоже высокие, но ниже меня", – рассказывает Аружан.



Девушка гордится своим ростом, хотя признается, что иногда он доставляет ей дискомфорт. Например, есть сложности с подбором одежды. Для Аружан шьют на заказ. В школе девушка посещала секцию бокса, неплохо играет в волейбол и шахматы.



"Аружан родилась крупнее других детей. Ее рост при рождении составлял 54 сантиметра, вес - 5,8 килограмма. Я горжусь своей дочерью. Аружан хочет в будущем стать моделью. Мы также хотим, чтобы ее мечта сбылась. Правда, финансово для семьи это нелегко. Я занимаюсь воспитанием детей дома, а здоровье отца не позволяет зарабатывать больше", – говорит ее мама Жанагуль.