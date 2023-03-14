Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 14 Марта
+9...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 458.22 KZT
  • €1 = 490.75 KZT
  • 1 RUB = 6.09 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

17-летняя костанайка претендует на звание самой высокой девушки в Казахстане

Просмотров:224 Опубликовано: Сегодня, 18:09
17-летняя костанайка претендует на звание самой высокой девушки в Казахстане
Фото: kstnews.kz
Жительница Аулиекольского района Костанайской области Аружан Ишанбекова претендует на звание самой высокой девушки в Казахстане, передает Tengri Life со ссылкой на издание kstnews.kz.

Рост девушки составляет более двух метров.

Аружан 17 лет, она учится на втором курсе местного колледжа по специальности "Физическая культура". Помимо учебы, девушка участвует в волонтерском движении.

"Нас семеро, я пятый ребенок в семье. Ростом пошла в отца. Его рост 1 метр 95 сантиметров. Оба моих брата тоже высокие, но ниже меня", – рассказывает Аружан.

Девушка гордится своим ростом, хотя признается, что иногда он доставляет ей дискомфорт. Например, есть сложности с подбором одежды. Для Аружан шьют на заказ. В школе девушка посещала секцию бокса, неплохо играет в волейбол и шахматы.

"Аружан родилась крупнее других детей. Ее рост при рождении составлял 54 сантиметра, вес - 5,8 килограмма. Я горжусь своей дочерью. Аружан хочет в будущем стать моделью. Мы также хотим, чтобы ее мечта сбылась. Правда, финансово для семьи это нелегко. Я занимаюсь воспитанием детей дома, а здоровье отца не позволяет зарабатывать больше", – говорит ее мама Жанагуль.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика