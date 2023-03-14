Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 15 Марта
+9...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 458.22 KZT
  • €1 = 490.75 KZT
  • 1 RUB = 6.09 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Иностранцы планировали запустить в Казахстане 8 нарколабораторий

Просмотров:314 Опубликовано: Вчера, 21:32
Иностранцы планировали запустить в Казахстане 8 нарколабораторий
Фото: unsplash
Полицейские пресекли деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей производство и сбыт синтетических наркотиков в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Масштабную спецоперацию провели сотрудники Департамента по противодействию наркопреступности МВД, передает пресс-служба ведомства.

В конце прошлого года оперативными работниками ведомства в Алматинской области проведена оперативная разработка, в ходе которой были выявлены и задержаны восемь иностранцев, организовавших производство синтетических наркотиков в трех подпольных лабораториях на территории региона.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейскими дополнительно были установлены два иностранца – основных организатора преступной группы, ответственные за финансирование и поставку прекурсоров (химических веществ для производства наркотиков), а также лабораторного оборудования из-за рубежа в Казахстан.

Один из организаторов, организовавший поставку, хранение и реализацию прекурсоров, на днях был задержан в городе Алматы. В ходе обыска арендованных им шести складов изъято восемь единиц специального лабораторного оборудования для цикла производства наркотиков, так называемые “реакторы”, и 13 тонн прекурсоров.

Таким образом, не допущено изготовление более двух тонн синтетических наркотиков (это 4 млн разовых доз) и создание восьми крупных нарколабораторий в стране. Также изъято более 30 единиц другого оборудования для изготовления синтетических наркотиков, в том числе вакуумные фильтры, терморегуляторы и насосы. Наложены аресты на три частных дома и три автомашины.

Расследование продолжается.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика