Болат Акчулаков: Подорожания бензина в Казахстане не ожидается

По словам главы Минэнерго Болата Акчулакова, казахстанцам не стоит ждать повышения цен на бензин в Казахстане в ближайшее время, сообщает Zakon.kz.
Министр заверил, что в стране сформированы необходимые запасы бензина и дизтоплива, передает Almaty.tv.
Импортировать дополнительный объем горючего планируется лишь перед посевным сезоном.
Также Болат Акчулаков прокомментировал вопрос повышения тарифов на электроэнергию.
- Из 47 базовых групп энергопроизводящих организаций есть 47 групп базовых, в прошлом году рост тарифов был только у тех монополистов, кто подавал заявки на рост. Это было не только в Астане, а по всем 47 группам. По-моему, более 20 групп подали заявки на повышение тарифов, поэтому они были подняты. Это касается не только Астаны, но и других регионов, - сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков.
Ранее в кулуарах заседания правительства министр энергетики РК Болат Акчулаков сообщил, что Казахстан поставит в апреле Германии 20 тысяч тонн нефти по нефтепроводу "Дружба".
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