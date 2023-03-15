Болат Акчулаков: Подорожания бензина в Казахстане не ожидается

По словам главы Минэнерго Болата Акчулакова, казахстанцам не стоит ждать повышения цен на бензин в Казахстане в ближайшее время, сообщает Zakon.kz.



Министр заверил, что в стране сформированы необходимые запасы бензина и дизтоплива, передает Almaty.tv.



Импортировать дополнительный объем горючего планируется лишь перед посевным сезоном.



Также Болат Акчулаков прокомментировал вопрос повышения тарифов на электроэнергию.



- Из 47 базовых групп энергопроизводящих организаций есть 47 групп базовых, в прошлом году рост тарифов был только у тех монополистов, кто подавал заявки на рост. Это было не только в Астане, а по всем 47 группам. По-моему, более 20 групп подали заявки на повышение тарифов, поэтому они были подняты. Это касается не только Астаны, но и других регионов, - сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков.



Ранее в кулуарах заседания правительства министр энергетики РК Болат Акчулаков сообщил, что Казахстан поставит в апреле Германии 20 тысяч тонн нефти по нефтепроводу "Дружба".