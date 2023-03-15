Мужчина попытался зарезать имама из-за ссоры с женой в Астане

Мужчина напал на имама, который накануне провел для него и его избранницы обряд никах, передает медиа-портал Сaravan.kz со ссылкой на паблик 716.kz.
Имам совершал намаз, и в это время сельчанин, 1990 г.р., нанес ему 13 ножевых ранений В результате нападавший был задержан, а имама госпитализировали, его состояние оценивается медиками как стабильно тяжелое.
Супруга нападавшего, женщина 1991 г.р., попыталась совершить самоубийство, выпив уксус, и в данный момент находится в столичной больнице № 1.
Сообщается, что перед указанными событиями супруги сильно поссорились.
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