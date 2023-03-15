Будут ли пересматривать пенсионный возраст для женщин в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова рассказала, планируется ли увеличение пенсионного возраста для женщин с 2029 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.



На пленарном заседании Сената депутат напомнил, что по поручению президента до 2028 года женщины будут выходить на пенсию в 61 год. В связи с этим спросил, планируется ли увеличение пенсионного возраста с 2029 года.



Отвечая на вопрос, министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова отметила, что возраст выхода на пенсию рассчитывается, исходя из следующих показателей:



- продолжительность жизни;

- уровень пенсионного обеспечения.



Она анонсировала, что в ближайшие пять лет в сфере здравоохранения будет проводиться крупный национальный проект, предусматривающий улучшение сельской медицины, строительство многофункциональных больниц, специализированных медицинских учреждений, телемедицины, скрининги.



"И в результате, если будет утверждено, что продолжительность жизни наших граждан будет лучше, то с 2029 года мы вернемся к этому вопросу. Если же все останется на этом уровне или же, наоборот, будет ниже, то тогда, конечно, вопрос возрастного ценза будет пересматриваться, безусловно". Тамара Дуйсенова



При этом глава Минтруда уточнила, что в Казахстане действует норма, при которой некоторые граждане могут раньше выйти на пенсию. К примеру, многодетные матери, граждане, проживающие в районе Семипалатинского ядерного полигона, а также те, кто имеет активы в пенсионном фонде, посредством пенсионного аннуитета могут выйти на пенсию в 55 лет.