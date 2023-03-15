Законы о пенсиях и занятости поставят на утрату в Казахстане

Закон "О пенсионном обеспечении" поставят на утрату. Вместе с ним утратят силу законы "О занятости населения", "О социальной защите лиц с инвалидностью" и ряд других. Их заменит Социальный кодекс, который депутаты Сената приняли сегодня в первом чтении, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В проекте кодекса отражены семь основных направлений по социальной поддержке казахстанцев, мерам содействия занятости и пенсионному обеспечению:
- социальная поддержка лиц (семей), имеющих детей; - меры содействия занятости населения; - адресная социальная помощь семьям, проживающим ниже черты бедности; - специальные социальные услуги; - социальная защита лиц с инвалидностью; - пенсионное обеспечение; - социальная поддержка отдельных категорий граждан, в том числе потерявших кормильца.
"На данный момент эти вопросы регулируются девятью самостоятельными законами, которые с принятием Социального кодекса будут поставлены на утрату. При этом новый кодекс обеспечит сохранение всех социальных гарантий и форм социальной поддержки, которые есть сегодня, как из бюджета, так и из государственного фонда соцстрахования", - говорится в заключении к законопроекту.
Новый кодекс призван обеспечить сохранение всех существующих сегодня социальных гарантий и форм социальной поддержки как из бюджета, так и из государственного фонда социального страхования.
"В социальном кодексе предлагается кардинально изменить парадигмы господдержки: она будет больше направлена на упреждение трудных жизненных ситуаций, а не на устранение последствий.
Во-вторых, предусматривается углубление социальной сферы, обеспечивающей переход от используемой сегодня заявительной формы оказания социальных услуг к выявительной форме и проактивному формату их предоставления", - представила кодекс министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова.
В-третьих, по ее словам, ответственность за соцобеспечение граждан будет возлагаться не только на государство, но и на работодателя и самих граждан.
"Эти обязательства будут реализованы в рамках нового социального контракта. В-четвертых, меры по развитию системы социального страхования будут направлены на стимулирование продуктивной и формальной занятости", - перечислила министр.
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