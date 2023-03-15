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Законы о пенсиях и занятости поставят на утрату в Казахстане

Просмотров:431 Опубликовано: Сегодня, 16:25
Законы о пенсиях и занятости поставят на утрату в Казахстане
Фото из открытых источников
Закон "О пенсионном обеспечении" поставят на утрату. Вместе с ним утратят силу законы "О занятости населения", "О социальной защите лиц с инвалидностью" и ряд других. Их заменит Социальный кодекс, который депутаты Сената приняли сегодня в первом чтении, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В проекте кодекса отражены семь основных направлений по социальной поддержке казахстанцев, мерам содействия занятости и пенсионному обеспечению:

- социальная поддержка лиц (семей), имеющих детей;
- меры содействия занятости населения;
- адресная социальная помощь семьям, проживающим ниже черты бедности;
- специальные социальные услуги;
- социальная защита лиц с инвалидностью;
- пенсионное обеспечение;
- социальная поддержка отдельных категорий граждан, в том числе потерявших кормильца.

"На данный момент эти вопросы регулируются девятью самостоятельными законами, которые с принятием Социального кодекса будут поставлены на утрату. При этом новый кодекс обеспечит сохранение всех социальных гарантий и форм социальной поддержки, которые есть сегодня, как из бюджета, так и из государственного фонда соцстрахования", - говорится в заключении к законопроекту.

Новый кодекс призван обеспечить сохранение всех существующих сегодня социальных гарантий и форм социальной поддержки как из бюджета, так и из государственного фонда социального страхования.

"В социальном кодексе предлагается кардинально изменить парадигмы господдержки: она будет больше направлена на упреждение трудных жизненных ситуаций, а не на устранение последствий.

Во-вторых, предусматривается углубление социальной сферы, обеспечивающей переход от используемой сегодня заявительной формы оказания социальных услуг к выявительной форме и проактивному формату их предоставления", - представила кодекс министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова.

В-третьих, по ее словам, ответственность за соцобеспечение граждан будет возлагаться не только на государство, но и на работодателя и самих граждан.

"Эти обязательства будут реализованы в рамках нового социального контракта. В-четвертых, меры по развитию системы социального страхования будут направлены на стимулирование продуктивной и формальной занятости", - перечислила министр.


Источник: Tengrinews.kz
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