Частные компании в Казахстане хотят обязать регулярно индексировать зарплаты работников

Министерство труда и социальной защиты населения рассматривает возможность внесения изменений в коллективные договоры между частными работодателями и сотрудниками для индексации зарплат из-за роста инфляции. Об этом сообщила глава министерства Тамара Дуйсенова.



По словам министра, уже сейчас во многих коллективных договорах есть норма, которая предусматривает ежегодную индексацию заработной платы.



"Но было написано "вправе" (индексировать. – Авт.). Теперь депутаты сената внесли предложение, чтобы в обязательном порядке индексировали, включили в коллективный договор индексацию заработной платы. Это же взаимоотношения между работником и работодателем, и когда они заключают договор, роли государства нет. Но государство в законодательном порядке может закрепить. Поэтому инициативу депутатов мы рассматриваем, и очень многие нормы по правам работников мы поддерживаем", – сказала Тамара Дуйсенова в кулуарах сената.



Ранее федерация профсоюзов Казахстана озвучила предложение по урегулированию вопросов оплаты труда рабочим, в том числе закрепление в трудовом законодательстве нормы об обязательной индексации заработной платы.