На каких условиях Казахстан выкупает долю России в ЕАБР

Астана. 15 марта. КазТАГ – Депутаты сената парламента Казахстана обсудили условия выкупа доли России в Евразийском банке развития.



«Депутаты комитета по финансам и бюджету на расширенном заседании обсудили законопроект «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития», – говорится в сообщении в среду.



Между Казахстаном и Россией есть соглашение, что часть доли Российской Федерации подлежит продаже нашей стране. Таким образом, доля Казахстана в уставном капитале ЕАБР в рамках перераспределения увеличится до 37,29%.



«Ожидается снижение роли Российской Федерации в структуре ЕАБР, что в свою очередь позволит сделать акционерную структуру Банка более симметричной. При этом, Казахстану будет обеспечен доступ к фондированию и сохранены рейтинги, а также текущие ставки кредитования», – заявили депутаты.



Указано, что принято решение направить законопроект на рассмотрение палаты.