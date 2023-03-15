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На каких условиях Казахстан выкупает долю России в ЕАБР

Просмотров:182 Опубликовано: Сегодня, 21:07
На каких условиях Казахстан выкупает долю России в ЕАБР
Фото из открытых источников
Астана. 15 марта. КазТАГ – Депутаты сената парламента Казахстана обсудили условия выкупа доли России в Евразийском банке развития.

«Депутаты комитета по финансам и бюджету на расширенном заседании обсудили законопроект «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития», – говорится в сообщении в среду.

Между Казахстаном и Россией есть соглашение, что часть доли Российской Федерации подлежит продаже нашей стране. Таким образом, доля Казахстана в уставном капитале ЕАБР в рамках перераспределения увеличится до 37,29%.

«Ожидается снижение роли Российской Федерации в структуре ЕАБР, что в свою очередь позволит сделать акционерную структуру Банка более симметричной. При этом, Казахстану будет обеспечен доступ к фондированию и сохранены рейтинги, а также текущие ставки кредитования», – заявили депутаты.

Указано, что принято решение направить законопроект на рассмотрение палаты.


Источник: kaztag.kz
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